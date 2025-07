Le malaise Marc-André ter Stegen plombe le FC Barcelone

Pendant longtemps, la gestion des gardiens a été un problème au PSG. Mais le club francilien semble avoir trouvé une certaine stabilité avec Gianluigi Donnarumma. Hans Dieter Flick aimerait avoir la même tranquillité d’esprit que Luis Enrique. Le technicien allemand doit composer avec un sacré casse-tête puisqu’il a plusieurs spécialistes du poste sous contrat. Son plan et celui de la direction est de confier le poste de numéro 1 à la recrue estivale Joan Garcia et le rôle de doublure, voire de concurrent au Polonais Wojciech Szczęsny. Iñaki Peña et Marc-André ter Stegen, eux, n’entrent pas dans leurs plans.

Sauf que les portiers sont toujours sous contrat. Le premier nommé est lié aux Culés jusqu’en juin 2026. Son départ est plus que jamais d’actualité, alors que son nom a été cité à Galatasaray. Le footballeur de 26 ans, qui a bien compris que son sort est scellé, souhaite rester en Europe. Il cherche un point de chute. Pour l’Allemand, dont le contrat s’achève en 2028, la situation est plus complexe. Gardien incontesté et incontestable avant sa blessure, il a été remis en question depuis son retour. Le recrutement de Joan Garcia a été un message très clair, tout comme la volonté de garder Szczęsny.

Le Barça lui montre la sortie

Flick a d’ailleurs discuté avec son compatriote vendredi. Franc, il lui a expliqué qu’il serait très difficile pour lui de jouer. Dans le cas où il resterait, il serait au mieux numéro 3 dans la hiérarchie. Ce qui serait un sacré déclassement. C’est une façon de lui faire comprendre qu’il n’a pas d’avenir en Catalogne et qu’il serait mieux pour lui d’aller voir ailleurs. Un message entendu par Ter Stegen, qui maintient pourtant sa position à savoir rester au Barça. Malgré tout, sa situation devient de plus en plus complexe et tendue.

Lors des deux derniers jours, il a travaillé individuellement, en marge du groupe. La Cadena SER précise que le Barça insiste sur le fait qu’il ne souffre que d’une légère gêne physique et pas d’un pépin plus grave. Ceci est aussi une façon de faire savoir aux autres clubs qu’il va bien. Flick et le staff médical ont simplement écouté le ressenti du joueur, qui a déclaré qu’il ne se sent pas encore totalement rétabli pour reprendre l’entraînement collectif et qui ne veut pas forcer son retour aux côtés des autres portiers.

Les Culés sont prêts à le libérer mais…

La radio ibérique ajoute qu’il y a de la sérénité et de la confiance mutuelle entre le joueur et le club. Du moins, c’est le message que le Barça veut faire passer par ses relais dans la presse. Car en coulisses, le ton n’est pas le même. Selon la Cadena SER, l’atmosphère est tendue avec l’Allemand qui ne vit pas très bien sa situation. Le joueur continue d’assurer qu’il veut rester au Barça, qui ne souhaite pas forcément entrer en conflit avec lui ou forcer sa sortie. Dans le même temps, il faut aussi pouvoir inscrire les deux autres gardiens en Liga et qu’ils puissent travailler tranquillement et non dans une ambiance pesante.

De son côté, Sport indique que les dirigeants lui ouvriront la porte si jamais il demande finalement à partir. Ils ne souhaitent pas faire de bruit et lui offriront une sortie libre si en échange il accepte de renoncer à ses trois dernières années de contrat et à des primes. Galatasaray a notamment coché le nom de l’international allemand, qui va devoir trancher sur son avenir. Soit il reste à Barcelone mais ne jouera que très peu ou pas du tout, soit il s’en va et met toutes les chances de son côté pour jouer la Coupe du Monde 2026 dans la peau d’un titulaire. La balle est dans son camp.