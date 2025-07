AC Milan : Luka Modric va ramener un ami du Real Madrid

L’AC Milan entame un nouveau cycle. Après une saison très décevante, marquée par une 8e place en Serie A synonyme de non-qualification en Coupe d’Europe, le club lombard veut se reconstruire. Dans cette optique, Théo Hernandez a déjà quitté le club pour rejoindre Al-Hilal, en Arabie saoudite. Un départ conclu en mauvais termes entre le joueur et la direction, que le Français n’avait pas hésité à notifier dans son message d’adieux.

Dans le sens des départs, Reijnders a également rejoint Manchester City contre 55 millions d’euros, tandis que Samuele Ricci est arrivé du Torino contre 23 millions d’euros. À 39 ans, Luka Modric a aussi rejoint les Rossoneri, pour ce qui devrait être la dernière expérience de sa carrière. Le Croate arrive pour se relancer à un an de la Coupe du Monde 2026, mais pourrait ne pas débarquer seul.

Modric pousse pour Fran Garcia

Comme le révèle AS, l’AC Milan a fait de Fran Garcia l’une de ses priorités pour remplacer Théo Hernandez. Le média ibérique révèle que les positions se sont nettement rapprochées entre le Real Madrid et le club italien ces dernières heures… le tout sous l’approbation de Luka Modric, qui aurait poussé la candidature de son ex-coéquipier. Âgé de 25 ans, Fran Garcia sort d’une saison plus qu’honnête à 54 matchs, malgré un statut de titulaire fragilisé.

En restant à Madrid, l’Espagnol sait aussi le virage serré qui l’attend, alors qu’Alvaro Carreras vient de signer contre 50 millions d’euros en provenance de Benfica et que Ferland Mendy souhaite rester. L’AC Milan s’était fixé une limite de 30 millions d’euros pour recruter un arrière-gauche, et a priori, Garcia coche toutes les cases requises (sa valeur marchande est estimée à 18 M€). Son excellente Coupe du Monde des clubs avec les Merengues (6 titularisations en 6 matchs) aurait également convaincu en interne, et il reste désormais à trouver un accord avec le joueur. Cela ne devrait pas poser problème au Real Madrid, qui est ouvert à un départ.