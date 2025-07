Le Real Madrid a empoché 1,185 milliard d’euros !

Le 9 juillet dernier, le Paris Saint-Germain a mis un terme à la saison 2024-25 du Real Madrid. Les vainqueurs de la Ligue des Champions ont étrillé les Merengues 4 à 0 en 1/2 finale de la Coupe du Monde des Clubs. Un coup dur pour les pensionnaires du stade Santiago-Bernabéu, qui avaient fait de cette compétition un objectif après avoir échoué à remporter la Liga, la Coupe du Roi et la Champions League. Une année presque blanche pour la Casa Blanca, qui a gagné la Supercoupe d’Europe et la Coupe Intercontinentale de la FIFA. Malgré ces résultats en deçà des attentes, la trésorerie du Real Madrid, elle, se porte bien. Très bien même. Hier, le club de la capitale a publié un bilan financier sur son site officiel.

Le Real Madrid a d’excellentes recettes

«Le Real Madrid termine l’exercice 2024-25 avec un résultat après impôts de 24 M€. Les recettes de la saison 2024/25, hors transferts de joueurs, atteignent 1,185 milliard d’euros, soit 10% de plus que l’année précédente, au cours de laquelle le club avait dépassé la barre du milliard d’euros. Une première dans l’histoire du football. Les valeurs de l’EBITDA avant cession (208 M€) et de l’EBITDA (243 M€) réalisées au cours de l’exercice 2024-25 sont les plus élevées jamais atteintes par le club. Le club conserve une situation patrimoniale avec un capital propre de 598 M€, une trésorerie de 166 M€ et une dette nette de 12 M€ (ratio dette/EBITDA 0,0x) au 30 juin 2025.»

Le Real Madrid a aussi précisé concernant la partie sponsoring. «En ce qui concerne l’activité commerciale, au cours de l’exercice 2024/25, le Club a considérablement développé ses activités de merchandising et de sponsoring, notamment grâce à la signature de nouveaux contrats de sponsoring importants.» L’arrivée de Kylian Mbappé a certainement eu un impact à ce niveau-là. Concernant le stade, le club a précisé : «l’exercice 2024/25 a été le premier à ne subir aucune restriction de disponibilité en raison des travaux et à bénéficier d’un niveau élevé d’exploitation des différentes activités récurrentes liées à la billetterie et à l’exploitation commerciale, ce qui s’est traduit par une augmentation significative des revenus.»

La rénovation du Bernabéu coûte plus que prévu

Il est indiqué ensuite : «certaines activités ne sont pas encore pleinement exploitées, en particulier la restauration et l’organisation de concerts. D’autre part, la commercialisation du produit ‘licences de place personnelle’ s’est poursuivie en 2024/25, bien que les revenus générés par ce produit aient été inférieurs à ceux de l’exercice précédent en raison de la commercialisation d’un nombre de places moins important. Hors ces revenus provenant des licences, les revenus des activités récurrentes liées à la capacité d’accueil et à l’exploitation commerciale du stade ont été en 2024/25 supérieurs de 38 % à ceux de l’exercice précédent.» Dans la suite du communiqué de presse, l’écurie espagnole a partagé différents chiffres. Et l’un d’entre eux a retenu l’attention.

Il s’agit des dépenses liées à la rénovation du stade Santiago-Bernabéu. Elles sont élevées à 1,347 milliard d’euros. Les médias ibériques, dont Mundo Deportivo, rappellent qu’en 2018 le chiffre initialement annoncé pour la rénovation de l’enceinte s’élevait à 575 millions d’euros. Depuis, les champions d’Espagne et d’Europe 2024 ont sollicité deux nouveaux prêts. Le premier date de 2021 et était d’un montant de 225 M€. Il avait été contracté pour le projet de gazon rétractable qui ne figurait pas dans les plans initiaux. En 2023, les Madrilènes font un second prêt de 370 M€. «Le Real Madrid a déjà remboursé 38 millions d’euros de ces prêts, ce qui laisse un solde de 1,132 milliard d’euros sur le principal», précise MD. Le chantier sera achevé en 2025-26 mais les Merengues ont déjà gonflé la note à plus du double du prix initial.