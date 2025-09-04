Real Madrid : David Alaba a recalé 2 clubs turcs

Courtisé par Beşiktaş et Fenerbahçe, David Alaba ne compte pas quitter le Real Madrid pour le moment. Les deux géants stambouliotes avaient entamé des discussions pour s’offrir le défenseur autrichien de 33 ans, encore sous contrat jusqu’en 2026 avec la Casa Blanca. Florentino Pérez, de son côté, n’aurait pas fermé la porte à un départ, mais le joueur reste attaché au club madrilène et ne souhaite pas rallier la Turquie selon le quotidien turc Fotomaç.

Estimé à 6 millions d’euros, Alaba représentait une opportunité pour les clubs turcs, malgré un salaire conséquent. Fenerbahçe souhaiterait même un prêt avec option d’achat afin de s’attacher les services de la légende du Bayern Munich. Mais à quelques jours de la clôture du mercato en Turquie (12 septembre), le dossier paraît désormais compromis : l’Autrichien a clairement affiché sa volonté de poursuivre son aventure au Real Madrid.