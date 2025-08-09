Menu Rechercher
L’Arabie saoudite s’attaque à deux cadres du Real Madrid

Toujours en quête de stars avant la reprise de son championnat, l’Arabie saoudite s’est positionné sur deux cadres du Real Madrid. Bien que l’opération soit compliquée.

Par Samuel Zemour
1 min.
Les joueurs du Real Madrid @Maxppp

Cet été, l’Arabie saoudite a frappé fort sur le mercato estival. Après Joao Felix, Theo Hernandez, Alexandre Lacazette et dernièrement Iñigo Martínez, qui a déjà fait ses adieux au FC Barcelone, la Saudi Pro League rêve d’attirer d’autres talents des meilleurs clubs du monde pour terminer son mercato en beauté. Et parmi les prétendants au départ, Mason Greenwood, Ederson ou encore Darwin Núñez ont été liés au pays du Golfe.

Mais dernièrement, Marca nous apprend que deux joueurs du Real Madrid sont sollicités. En effet, la Saudi Pro League s’intéresse vivement à la situation de Dani Ceballos (29 ans) et David Alaba (33 ans). Le défenseur central et le milieu de terrain ont tous deux été sollicités par le passé, mais ils n’y ont pas prêté beaucoup d’attention.

Dani Ceballos veut le Real Betis

Cette saison et avec l’arrivée de Xabi Alonso sur le banc merengue, leur statut a évolué. Dans l’attente d’une évolution, l’Arabie saoudite surveille alors les deux joueurs madrilènes, qui sont en fin de contrat. Cependant, l’Autrichien compte honorer son contrat jusqu’à la fin de l’année et il n’a pas encore changé d’avis, malgré cet intérêt. Enfin remis de sa blessure, il aimerait retrouver les terrains.

Et pour Dani Ceballos, il semble partant pour quitter le club merengue, mais il le ferait uniquement pour retourner au Real Betis. Néanmoins, les négociations entre le Real Madrid et son club formateur trainent et il semble désormais prêt à rester. Pour le moment, aucun club de Saudi Pro League n’a fait une approche concrète, mais d’autres évolutions surprises sont possibles dans les prochains jours…

