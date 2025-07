Le Real Madrid a pris sa décision pour l’avenir d’Antonio Rüdiger et David Alaba

Après une saison ratée, le Real Madrid veut faire sa révolution sous les ordres de Xabi Alonso. Et cela passe par le mercato avec les arrivées de Dean Huijsen, Trent Alexander-Arnold et les pépites Álvaro Carreras et Franco Mastantuono. Mais le plus difficile à gérer reste le cas des joueurs déjà présents dans l’effectif. Avec en première ligne, le cas Vinicius Jr, qui ne prolonge toujours pas son contrat qui commence à dangereusement s’approcher de la fin de son bail chez les Merengues.

La suite après cette publicité

Mais pas que, car certains éléments avec un salaire conséquent comment à donner des maux de têtes à la direction madrilène. C’est notamment le cas de David Alaba, le défenseur autrichien de 33 ans qui ne parvient toujours pas à se remettre d’une longue blessure survenue en fin d’année 2023. La possibilité de rompre sa dernière année de contrat avait été étudiée, mais l’ex-bavarois aurait refusé cette option, lui qui touche un salaire très élevé de 10,5 millions annuels, soit l’un des montants les plus hauts du vestiaire.

La suite après cette publicité

Le Real Madrid va devoir attendre

Et d’après les dernières informations de AS, l’Autrichien n’a reçu aucune offre et son entourage reste ferme sur l’idée de le voir continuer au Real Madrid cette saison, alors que le club avait cherché à lui faciliter son départ. Les Merengues n’ont donc d’autre choix que d’attendre la fin de son contrat, qui expirera à l’issue de la prochaine saison. Un cas similaire à celui d’Antonio Rüdiger (32 ans). Le défenseur allemand, marqué par plusieurs blessures la saison dernière, a perdu des points, d’autant plus que l’arrivée de Dean Huijsen n’arrange rien.

Le club apprécierait grandement l’attitude de l’Allemand, mais les chances de le voir renouveler son contrat sont minces en raison de son état de santé. D’autant plus que Florentino Pérez a offert un premier contrat professionnel pour Raul Asencio (22 ans), sans compter l’espoir d’un retour d’Eder Militão (27 ans). Madrid s’est donc résigné à attendre le départ d’Alaba et Rüdiger l’été prochain pour renouveler complètement sa charnière centrale, alors qu’une arrivée libre dans le même temps d’Ibrahima Konaté serait le scénario rêvé.