Un indésirable en fait voir de toutes les couleurs à la direction du Real Madrid

Le Real Madrid a plusieurs dossiers sensibles à gérer en ce moment. Forcément, tout le monde pense à Vinicius Jr, qui ne prolonge toujours pas son contrat qui commence à dangereusement s’approcher de la fin de son bail, mais pas que. Plusieurs cas commencent à en agacer plus d’un du côté de la capitale, et c’est le cas de David Alaba, le défenseur autrichien au salaire colossal.

Longuement blessé à la fin de l’année 2023, le défenseur autrichien a mis plus d’un an à revenir à la compétition avant de connaître deux nouveaux pépins physiques importants en 2025 (déchirure des adducteurs puis déchirure au ménisque), alors qu’il faisait son retour. Surtout, son salaire d’environ 12,5 millions d’euros net par saison, un des plus gros de l’équipe, pèse dans les finances du club. Beaucoup trop pour un joueur qui va être remplaçant.

Le club ne peut plus le voir

Il démarre cette nouvelle saison en tant que cinquième défenseur central dans la hiérarchie derrière Dean Huijsen, Antonio Rüdiger, Eder Militao et Raul Asencio. Le jeune Joan Martinez semble aussi devant dans les plans du club, qui veut tout faire pour se débarrasser de l’ancien du Bayern. Radio Marca nous révèle même que la direction madrilène a tenté de trouver un accord à l’amiable pour rompre sa dernière année de contrat, ce que l’Autrichien a refusé. Il n’a aucune intention de partir.

AS remet aussi une pièce dans la machine et confirme que le joueur ne compte pas s’asseoir sur sa dernière année de contrat particulièrement juteuse à Madrid. Il pourrait accepter une résiliation, mais à condition de toucher l’intégralité du salaire de cette dernière saison de contrat. Il faut dire qu’en plus de ça, le joueur ne croule pas sous les offres et le Real Madrid attend un signe du mercato saoudien comme possible solution. Affaire à suivre…