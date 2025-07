Real Madrid : les plans inquiétants de Xabi Alonso pour Eduardo Camavinga

Quel avenir pour Eduardo Camavinga à Madrid ? C’est une question qui s’est beaucoup posée ces dernières semaines. Le milieu de terrain tricolore n’a pas pu se montrer lors du Mondial des Clubs puisqu’il était blessé, et Xabi Alonso n’a donc pas pu l’évaluer en match comme il a pu le faire avec le reste de l’effectif. L’ancien milieu de terrain du Stade Rennais n’a également pas pu vraiment découvrir les méthodes de son nouveau coach, qui semble avoir trouvé une ossature solide pendant cette compétition disputée en terres étasuniennes.

Des doutes sur son avenir se sont donc rapidement installés que ce soit chez les supporters ou chez les journalistes, notamment suite à plusieurs informations des médias anglais évoquant un intérêt prononcé de plusieurs clubs anglais pour ses services. Mais en fin de semaine, la Cadena SER a expliqué que le Real Madrid comptait bien sur lui et n’avait aucune intention de se séparer de ses services.

Le couteau suisse

De bon augure pour le Français ? Oui, et non. Effectivement, AS en dit plus sur les intentions du coach basque vis-à-vis du milieu de terrain de 22 ans. Le média explique que Xabi Alonso ne voit pas forcément le joueur comme un titulaire. Il considère Camavinga comme le couteau suisse de l’équipe, capable de jouer au milieu dans un 4-3-3 ou un 4-4-2, mais aussi de jouer à gauche si cela venait à être nécessaire en cas d’absence des joueurs qui évoluent à ce poste.

Mais lorsque tous les joueurs seront disponibles, il ne devrait pas démarrer les rencontres. Tchouameni est ainsi indiscutable aux yeux de Xabi Alonso, tout comme Fede Valverde et Jude Bellingham, qui manquera tout de même les premières semaines de compétition. Arda Güler devrait lui aussi avoir un temps de jeu conséquent, positionné un peu plus bas sur le terrain. Autant dire que les places vont êtres chères à Madrid, encore plus pour un Eduardo Camavinga qui va devoir faire ses preuves aux yeux de Xabi Alonso…