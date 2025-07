Atlético : un départ de Lemar pour une arrivée d’Enzo Millot

L’Atlético de Madrid continue d’agiter le mercato, et un nouveau nom gagne en importance dans les coulisses du Metropolitano : celui d’Enzo Millot. Le milieu de terrain français de 23 ans, actuellement à Stuttgart, pourrait rejoindre les Colchoneros dans les prochaines semaines. Selon Bild, le club allemand a donné son accord pour que le joueur discute avec l’Atlético, qui voit en lui un profil jeune, dynamique et prometteur. Un contrat jusqu’en 2030 serait déjà dans les tuyaux, pour un montant estimé entre 20 et 23 millions d’euros.

La suite après cette publicité

Mais avant de pouvoir finaliser l’opération, deux départs doivent être actés. Thomas Lemar, écarté des plans de Simeone depuis plusieurs mois, pourrait être prêté à Gérone. De son côté, Samuel Lino est en passe de signer définitivement à Flamengo pour environ 25 millions d’euros. Ni l’un ni l’autre ne s’est entraîné avec le groupe dernièrement, preuve que leur avenir s’écrit loin de Madrid. Une fois ces deux dossiers clos, l’Atlético pourrait accélérer sur Millot, qui viendrait renforcer un entrejeu en reconstruction.