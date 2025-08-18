Menu Rechercher
Barça : un historique du Real Madrid encense Lamine Yamal

Lamine Yamal avec le FC Barcelone @Maxppp

Fidèle à lui-même, Lamine Yamal a démarré la nouvelle saison en grande pompe. Lors de la première journée de Liga, le prodige espagnol de 18 ans a délivré une passe décisive pour Raphinha sur l’ouverture du score du FC Barcelone face à Majorque, avant de sceller la victoire par un but splendide dans le temps additionnel (score final 0-3). Une performance qui n’est pas passée inaperçue aux yeux de Steve McManaman, légende du Real Madrid.

«On a déjà parlé de lui avant le match. On en parlait déjà l’an dernier. C’est la star de la Liga, ce qu’il a fait sur la dernière action du match est absolument brillant. Il a cette capacité à partir sur la gauche, là où il est fort, mais aussi à s’échapper sur la droite. Il a tout en ce moment, et il va encore progresser», a-t-il analysé sur la plateforme Premier Sports, avant de laisser un petit avertissement au Barça concernant la gestion de leur numéro 10 : «Je l’ai déjà dit à plusieurs reprises : j’espère que le Barça saura le préserver un peu, et qu’ils ne l’utiliseront pas systématiquement dans les matchs déjà pliés, car son talent risque d’énerver les adversaires.»

