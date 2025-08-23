Levante - Barcelone : les compos sont là

Deuxième déplacement en deux journées pour les Blaugranas dans cette nouvelle saison de Liga. Après leur facile victoire 3-0 à Majorque, dans un match fini à 11 contre 9, les Barcelonais se déplacent chez Levante ce soir à 21h30. Une semaine après, Raphinha, Torres et Yamal vont-ils encore marquer ?

La suite après cette publicité

Pour ce match, à suivre en direct commenté sur Foot Mercato, Barcelone titularise Rashford avec Yamal, Raphinha et Torres devant. Pedri et Casado formeront le milieu de terrain, devant la défense inchangée.

Les compositions

Levante : Cunat - Toljan, Dela, Elgezabal, Cabello, Sanchez - Morales, Rey, Martinez, Brugue - Romero

La suite après cette publicité

FC Barcelone : Garcia - Eric, Araujo, Cubarsi, Balde - Casado, Pedri - Yamal, Rashford, Raphinha - Torres