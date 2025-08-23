Menu Rechercher
Commenter 18
Liga

Levante - Barcelone : les compos sont là

Par MatCharre
1 min.
Marcus Rashford à l'échauffement avec le Barça @Maxppp
Levante 2-0 Barcelone

Deuxième déplacement en deux journées pour les Blaugranas dans cette nouvelle saison de Liga. Après leur facile victoire 3-0 à Majorque, dans un match fini à 11 contre 9, les Barcelonais se déplacent chez Levante ce soir à 21h30. Une semaine après, Raphinha, Torres et Yamal vont-ils encore marquer ?

La suite après cette publicité

Pour ce match, à suivre en direct commenté sur Foot Mercato, Barcelone titularise Rashford avec Yamal, Raphinha et Torres devant. Pedri et Casado formeront le milieu de terrain, devant la défense inchangée.

Les compositions

Levante : Cunat - Toljan, Dela, Elgezabal, Cabello, Sanchez - Morales, Rey, Martinez, Brugue - Romero

La suite après cette publicité

FC Barcelone : Garcia - Eric, Araujo, Cubarsi, Balde - Casado, Pedri - Yamal, Rashford, Raphinha - Torres

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (18)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Liga
Levante
Barcelone

En savoir plus sur

Liga Liga
Levante Logo Levante
Barcelone Logo Barcelone
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier