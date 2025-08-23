Levante - Barcelone : les compos sont là
Deuxième déplacement en deux journées pour les Blaugranas dans cette nouvelle saison de Liga. Après leur facile victoire 3-0 à Majorque, dans un match fini à 11 contre 9, les Barcelonais se déplacent chez Levante ce soir à 21h30. Une semaine après, Raphinha, Torres et Yamal vont-ils encore marquer ?
Pour ce match, à suivre en direct commenté sur Foot Mercato, Barcelone titularise Rashford avec Yamal, Raphinha et Torres devant. Pedri et Casado formeront le milieu de terrain, devant la défense inchangée.
Les compositions
Levante : Cunat - Toljan, Dela, Elgezabal, Cabello, Sanchez - Morales, Rey, Martinez, Brugue - Romero
FC Barcelone : Garcia - Eric, Araujo, Cubarsi, Balde - Casado, Pedri - Yamal, Rashford, Raphinha - Torres
Les grands chantiers d’Hansi Flick avec le Barça, Manchester United face à un énorme casse-tête avec ses indésirables
Nos dernières vidéos
Les plus lus
Explorer