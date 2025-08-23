Menu Rechercher
2 - 0
MT
Liga 2025/2026 2e journée
Levante
2 - 0
MT
Barcelone
Diffusé sur beIN SPORTS 2
Temps forts
mi-temps
2 - 0
45+7'
2 - 0
José Luis Morales (SP)
15'
1 - 0
Iván Romero (PD J. Toljan)
Classement live 6 Barcelone 3 7 Levante 3
Possession 85% Barcelone Levante
Tirs 5 3 7 2 4 11
Grosses occasions créées 67% Levante 2 Barcelone 1
Compositions Levante 5-4-1 Barcelone 4-2-3-1
Prono

Qui va gagner ?
1 LEV N NUL 2 BAR
520 participants Terminé
Stats joueurs

Grosses occasions créées
#1 Logo Levante Pablo Martínez Andrés 1 #2 Logo Barcelone Pedri 1 #3 Logo Levante Jeremy Toljan 1
Tirs (%)
#1 Logo Levante José Luis Morales 1/2 50% #2 Logo Barcelone Ferran Torres 1/2 50% #3 Logo Barcelone Raphinha 1/2 50%
Dribbles réussis
#1 Logo Barcelone Lamine Yamal 5 #2 Logo Levante Iván Romero 2 #3 Logo Barcelone Marcus Rashford 2
Fautes subies
#1 Logo Levante Iván Romero 3
Tirs (%)
#1 Logo Barcelone Lamine Yamal 1/4 25%
Duels gagnés (%)
#1 Logo Levante Adrián de la Fuente 4/6 67% #2 Logo Barcelone Lamine Yamal 7/11 64% #3 Logo Levante Iván Romero 6/10 60%
Interceptions
#1 Logo Levante Adrián de la Fuente 2
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Barcelone Ronald Araújo 3/5 60%
Duels gagnés (%)
#1 Logo Barcelone Alejandro Baldé 0/4 0%
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Levante Adrián de la Fuente 0/2 0%
Passes (%)
#1 Logo Barcelone Marcus Rashford 30/30 100% #2 Logo Barcelone Pedri 61/63 97% #3 Logo Barcelone Alejandro Baldé 47/50 94%
Passes réussies dans le dernier tiers
#1 Logo Barcelone Pedri 29 #2 Logo Barcelone Eric García 28 #3 Logo Barcelone Alejandro Baldé 21

Analyse avant-match

Série en cours
D
V
D
N
V
V
V
V
V
V
Rencontres précédentes
10% 3 Victoires 17% 5 Nuls 73% 22 Victoires

Blessures & suspensions

Sergio Lozano Lluch Sergio Lozano Lluch Ischio-jambiers
Alejandro Baldé Alejandro Baldé Ischio-jambiers

Top commentaires

Dinho 22:28 Le même arbitre qui avait refusé de siffler un peno pour le Barça sur la main de Tchouameni vient d&#x27;accorder un peno imaginaire à Levanté... Ça craint cette liga 7 Répondre
Match Levante - Barcelone en direct commenté

2e journée de Liga - samedi 23 août 2025

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Levante et Barcelone (Liga, 2e journée)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 2e journée de Liga entre Levante et Barcelone. Ce match aura lieu le samedi 23 août 2025 à 21:30. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Levante et Barcelone.

Arbitres

Alejandro José Hernández Hernández arbitre principal
0
0
Nombre de cartons lors de son unique match arbitré
Marcos Cerdán Aguilar arbitre assistant
José Enrique Naranjo Pérez arbitre assistant
Juan Antonio Campos Salinas quatrième arbitre
Adrián Cordero Vega arbitre VAR
Jorge Figueroa Vázquez arbitre VAR auxiliaire

Lieu du match

Estadio Ciudad de Valencia Valencia
Estadio Ciudad de Valencia
  • Année de construction : 1969
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 25534
  • Affluence moyenne : 13494
  • Affluence maximum : 92020
  • % de remplissage : 52

Match en direct

Date 23 août 2025 21:30
Compétition Liga
Saison 2025/2026
Phase Saison régulière - journée 2
Diffusion beIN SPORTS 2
Code LEV-BAR
Zone Espagne
Équipe à domicile Levante
Équipe à l'extérieur FC Barcelone
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
FAQ

Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Levante et Barcelone en France ?

Le match est à suivre en direct le 23 août 2025 à 21:30 sur beIN SPORTS 2.

Où voir le match Levante Barcelone en streaming ?

Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de beIN SPORTS.

Quelles sont les compositions officielles du match entre Levante et Barcelone ?

Levante : le coach Julián Calero a choisi une formation en 5-4-1 : Pablo Cuñat, Jorge Cabello, Unai Elgezabal, Adrián de la Fuente, Manu Sánchez, J. Toljan, José Luis Morales, Oriol Rey, Pablo Martínez, Roger Brugué, Iván Romero.

FC Barcelone : de son côté, l'équipe dirigée par H. Flick évolue dans un système de jeu en 4-2-3-1 : Joan García, Baldé, Pau Cubarsí, R. Araujo, Eric García, Pedri, Marc Casadó, M. Rashford, Raphinha, Lamine Yamal, Ferran Torres.

Qui arbitre le match Levante Barcelone ?

Alejandro José Hernández Hernández est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match Levante Barcelone ?

Valencia accueille le match au Estadio Ciudad de Valencia.

Quelle est la date et l'heure du match Levante Barcelone ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 23 août 2025, coup d'envoi 21:30.

Qui a marqué des buts pour Levante ?

Plusieurs buts ont été inscrits pour Levante : Iván Romero 15', José Luis Morales 45+7' (sp.).

