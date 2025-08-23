Prono
Match Levante - Barcelone en direct commenté
2e journée de Liga - samedi 23 août 2025
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Levante et Barcelone (Liga, 2e journée)
Arbitres
Match en direct
FAQ
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Levante et Barcelone en France ?
Le match est à suivre en direct le 23 août 2025 à 21:30 sur beIN SPORTS 2.
- Où voir le match Levante Barcelone en streaming ?
Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de beIN SPORTS.
- Quelles sont les compositions officielles du match entre Levante et Barcelone ?
Levante : le coach Julián Calero a choisi une formation en 5-4-1 : Pablo Cuñat, Jorge Cabello, Unai Elgezabal, Adrián de la Fuente, Manu Sánchez, J. Toljan, José Luis Morales, Oriol Rey, Pablo Martínez, Roger Brugué, Iván Romero.
FC Barcelone : de son côté, l'équipe dirigée par H. Flick évolue dans un système de jeu en 4-2-3-1 : Joan García, Baldé, Pau Cubarsí, R. Araujo, Eric García, Pedri, Marc Casadó, M. Rashford, Raphinha, Lamine Yamal, Ferran Torres.
- Qui arbitre le match Levante Barcelone ?
Alejandro José Hernández Hernández est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match Levante Barcelone ?
Valencia accueille le match au Estadio Ciudad de Valencia.
- Quelle est la date et l'heure du match Levante Barcelone ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 23 août 2025, coup d'envoi 21:30.
- Qui a marqué des buts pour Levante ?
Plusieurs buts ont été inscrits pour Levante : Iván Romero 15', José Luis Morales 45+7' (sp.).