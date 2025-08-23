Match Levante - Barcelone en direct commenté

2e journée de Liga - samedi 23 août 2025

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Levante et Barcelone (Liga, 2e journée)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 2e journée de Liga entre Levante et Barcelone. Ce match aura lieu le samedi 23 août 2025 à 21:30. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Levante et Barcelone.