Barça : la réaction d’Hansi Flick après la victoire renversante contre Levante

Levante 2-3 Barcelone

Samedi soir, le FC Barcelone s’est imposé sur la pelouse de Levante (3-2) après avoir été mené 2-0 à la pause, inscrivant le but de la victoire dans le temps additionnel. Un scénario difficile qui a poussé l’entraîneur Hansi Flick à féliciter ses joueurs pour leur abnégation, tout en exprimant sa frustration concernant le penalty sifflé contre son équipe pour une main d’Alejandro Baldé.

«Je suis fier de mon équipe. Nous avons essayé de revenir au score et nous avons pris trois points, nous y avons cru jusqu’au bout. Ce n’est pas facile, car les adversaires jouent souvent très bas contre nous et nous devons progresser face à ce type de schéma. Ce match va beaucoup nous aider à continuer de progresser. L’important, c’est que nous repartons avec les trois points, mais nous devons analyser ce match. Chaque journée doit nous aider à continuer de progresser. Levante ne nous a pas facilité la tâche, car ils ont des joueurs très rapides qui peuvent compliquer les choses», a analysé le technicien allemand avant d’avouer : «Ce genre de décisions te met en colère. Pour moi, il n’y a pas main évidente de Balde. L’action n’est pas claire. Au final, l’arbitre a analysé la situation et a tranché. Nous devons respecter cela.»

