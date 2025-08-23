Liga : le Barça renverse Levante dans les arrêts de jeu

La 2e journée de Liga se disputait ce week-end à l’Estadio Ciudad de Valencia, théâtre de l’affiche entre Levante et le FC Barcelone. Les Catalans avaient parfaitement lancé leur saison en s’imposant sans trembler à Majorque (3-0), une rencontre conclue à 11 contre 9. Déjà décisifs, Raphinha, Ferran Torres et Lamine Yamal, tous alignés d’entrée ce soir-là, avaient ouvert leur compteur de buts. De son côté, Levante avait mal entamé son exercice en s’inclinant sur la pelouse d’Alavés (1-2). Les Valencians restaient par ailleurs sur une longue disette face au Barça, qu’ils n’avaient plus battu depuis 2019. Cette année-là, ils avaient pourtant réussi l’exploit à deux reprises : en Liga (3-1) et en Coupe du Roi (2-1). Alors que le Barça avait commencé son match doucement et installé progressivement son jeu, notamment avec une incursion de Lamine Yamal dès la 4e minute puis une charge de Rashford quelques secondes plus tard, c’est bien Levante qui a surpris les Blaugranas.

En effet, les locaux ont ouvert le score sur un contre parfaitement joué : Sánchez s’est appuyé sur Morales pour se ruer côté gauche avant de renverser vers Toljan. Ce dernier a feinté la frappe pour servir Romero en retrait, et le n°9 a éliminé Cubarsí avant de marquer d’un tir croisé du droit (15e, 1-0). Barcelone a ensuite monopolisé le ballon, mais s’est heurté au solide bloc défensif de Levante. Yamal a tenté de débloquer la situation avec un centre rentrant, mais Torres est arrivé trop tard pour reprendre (19e). Barcelone a tenté d’insister dans l’axe avec Rashford et Torres, mais leurs combinaisons étaient restées stériles (29e). Quelques minutes plus tard, Torres a trouvé la transversale après une frappe trop puissante (37e). Juste avant la pause, Levante avait frôlé le break : sur un coup franc de Martínez, Dela a vu sa tête plongeante passer tout près du poteau de Joan Garcia (43e).

Levante double la mise, le Barça réagit

Peu avant la pause cependant, les locaux ont obtenu un penalty, le bras gauche de Baldé semblant légèrement décollé. Morales s’est alors élancé et a ouvert son pied droit pour tromper Joan Garcia, immobile, portant Levante à 2-0 juste avant la mi-temps. Dans une situation délicate, le Barça a dû réagir, et il l’a fait dès la reprise. Pedri a relancé le match en profitant d’un corner joué en retrait côté droit : le milieu catalan a tenté sa chance de loin et, d’une frappe puissante du droit, a trompé Cunat (50e, 2-1). Deux minutes plus tard, Lamine Yamal a provoqué un nouveau corner côté droit, et Ferran Torres, bien servi dans le dos de son défenseur, a conclu du droit sous la barre pour égaliser (52e, 2-2). La suite a été plus ouverte. Ferran Torres s’est encore montré à la retombée d’un bon centre venu de la gauche, mais sa tête décroisée n’a pas été suffisamment puissante et le portier de Levante l’a captée en deux temps (70e).

La fin de match a alors été très intense. Lamine Yamal a combiné avec Olmo, mais a complètement manqué sa frappe en tombant, le ballon s’élevant sur le côté gauche. Le corner a été accordé aux Catalans (72e). Les attaques barcelonaises ont continué : Olmo a de nouveau tenté sa chance de loin, mais sa frappe du droit a été écrasée et Cunat s’est couché dessus. Lamine Yamal a ensuite accéléré, changé de course, repiqué dans l’axe et enchaîné du gauche, mais sa frappe a été contrée en corner (74e). Aucun d’eux n’a cependant réussi à inscrire le but libérateur. Après une avalanche de centres et de situations dangereuses côté droit, le champion de D2 espagnole a finalement cédé. Gêné par Ferran Torres au premier poteau, Elgezabal a dévié de la tête et lobé Cunat, offrant à Barcelone l’avantage dans le temps additionnel (90e+1, 2-3). Au classement provisoire, le FC Barcelone conserve ainsi la première place.