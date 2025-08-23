Menu Rechercher
Barça : le but venu d’ailleurs de Pedri contre Levante !

Par Allan Brevi
1 min.
Pedri célèbre un but avec le Barça @Maxppp
Levante 2-3 Barcelone

Considéré comme l’un des meilleurs milieux du monde, à l’image de Vitinha au PSG, Pedri a encore rappelé pourquoi il était si spécial. Ce samedi à l’Estadio Ciudad de Valencia, le numéro 8 du Barça a inscrit un but exceptionnel pour relancer les siens face à Levante. Sur une récupération haute, il s’est avancé balle au pied avant d’envoyer une frappe limpide et surpuissante depuis l’extérieur de la surface. Le ballon a filé au fond des filets, laissant le gardien sans réaction. Une inspiration géniale qui a permis au Barça de réduire l’écart à 2-1.

beIN SPORTS
[⚽️ VIDÉO BUT] 🇪🇸 #LALIGA
🚀😍 Quel GOLAZO de Pedri !
😮‍💨 Trouvé par Lamine Yamal dans l'axe, le milieu du Barça envoie une frappe pleine LUCARNE !
Depuis, les Catalans ont confirmé leur réveil avec l’égalisation signée Ferran Torres, portant le score à 2-2. Grâce à l’éclair de Pedri puis au but de son compatriote, le Barça a repris espoir dans ce match piégeux face au promu. Un scénario qui illustre une nouvelle fois la capacité des Blaugranas à s’en remettre à leurs individualités dans les moments difficiles.

Pub. le - MAJ le
Liga
Barcelone
Pedri

Liga
Barcelone
Pedri
