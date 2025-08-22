Mercato : Hansi Flick contrarie les plans du FC Barcelone

Hansi Flick continue de découvrir les galères mercato du FC Barcelone. Arrivé l’an dernier en Catalogne, le technicien allemand a parfaitement réussi sa première saison chez les Culés en réalisant le doublé coupe du Roi-Liga malgré toutes les péripéties du mercato ou les inscriptions très tardives de Dani Olmo et Pau Victor. Cette saison, c’est toujours le même cirque. Roony Bardghji, Gerard Martin, Wojciech Szczęsny et Marc Bernal font toujours défaut.

Flick a d’ailleurs confirmé ce vendredi en conférence de presse que sa jeune recrue suédoise de 19 ans ne serait pas inscrite pour le prochain match face à Levante. « Il ne sera pas inscrit pour ce match, mais il s’entraîne beaucoup et a une attitude et un état d’esprit fantastiques, ce qui nous aide à améliorer la qualité globale de l’équipe. » Et ce n’est pas tout. Afin de pouvoir régler ce souci d’inscriptions, le Barça doit dégager des liquidités et c’est le milieu Marc Casado qui a été annoncé comme prochain sacrifié pour le bien du club.

Flick retient tout le monde

Le joueur de 21 ans issu de la Masia est estimé à 30 M€ par ses dirigeants et plusieurs clubs ont déjà été cités (West Ham, Tottenham). À Marseille, une rumeur a même fait circuler le nom de l’Espagnol dans les travées du Vélodrome suite au départ annoncé d’Adrien Rabiot. Des bruits de couloir sans fondement. Reste que cette situation agace un peu plus Flick. D’autant que l’Allemand vient de faire savoir… qu’il ne comptait pas voir partir son joueur ! « Je lui ai parlé, bien sûr. Il ne veut pas partir et moi aussi, je veux le garder. La saison sera difficile et nous avons besoin de tous les joueurs. Il nous donne confiance et c’est ce que je recherche en tant qu’entraîneur. Nous voulons accomplir beaucoup de choses et c’est pourquoi nous avons besoin de tous les joueurs ».

Un coup dur pour sa direction. D’ailleurs, Flick en a également profité pour rappeler qu’il ne comptait pas non plus se séparer de Fermin Lopez. « Je ne peux que répéter ce que j’ai dit. Je ne veux perdre aucun joueur pour le moment. La saison sera difficile et nous avons besoin de joueurs de la qualité de Fermín. Il a très bien joué la saison dernière et en début de saison cette année. Je suis satisfait de lui et je veux garder tous les joueurs. » À bon entendeur…