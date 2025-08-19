Le FC Barcelone songe sérieusement à une grosse vente de dernière minute !

Le mercato du FC Barcelone a été plutôt compliqué. Roony Bardghji, Joan Garcia et Marcus Rashford sont arrivés en terres catalanes - trois renforts plutôt intéressants qui viennent apporter de la qualité dans l’effectif - mais leur enregistrement en Liga a été compliqué. Le petit espoir suédois n’a d’ailleurs toujours pas été inscrit, tout comme d’autres joueurs de l’effectif qui ont signé des nouveaux contrats.

L’écurie catalane cherche donc des solutions pour pouvoir inscrire tous ces joueurs et, éventuellement, s’offrir un dernier renfort. Ces dernières heures, le nom de Benjamin Pavard a ainsi été proposé au FC Barcelone par son agent Pini Zahavi, très influent en Catalogne. Mais on le sait depuis un moment, la solution de facilité pour tout ça pourrait venir d’une ou de plusieurs ventes.

Le Barça ne dit non

Comme l’indiquent plusieurs médias, comme Sport, Marc Casadó pourrait être la victime. Le joueur de 21 ans formé à La Masia n’est pas un titulaire en puissance et conserve une belle cote sur le marché. Marca explique notamment que des clubs plutôt aisés comme West Ham ou Tottenham sont intéressés par ses services. Une vente de Casadó, estimé à 30 millions d’euros par Transfermarkt, pourrait pratiquement régler tous les problèmes du club, alors que les départs de joueurs comme Hector Fort ou Oriol Romeu ne seront pas suffisants.

Le FC Barcelone sera donc réceptif à toute proposition formulée pour le milieu de terrain, même s’il est vrai que le club catalan ne le poussera pas dehors. Il faudra donc que le principal concerné soit intéressé par un départ, ce qui n’est pas forcément le cas actuellement, lui qui est Catalan et fan de son club formateur depuis tout petit. Affaire à suivre…