OM : les nouvelles révélations sur l’état du vestiaire après l’affaire Rabiot-Rowe

C’est une affaire qui marquera forcément la saison marseillaise. Il y a une semaine déjà, l’OM plongeait dans un chaos inattendu. Après une excellente préparation estivale et un mercato rondement mené, le club phocéen s’est incliné lors de la première journée de Ligue 1 face à Rennes. Une défaite gênante face à des Rennais réduits à dix pendant plus d’une heure. Mais, sur le papier, il n’y avait évidemment rien de dramatique. Du moins pour l’instant. Après cette rencontre, dans le vestiaire marseillais, une violente bagarre a éclaté entre Adrien Rabiot et Jonathan Rowe.

La suite après cette publicité

Les deux joueurs, écartés dans un premier temps, ont finalement été définitivement exclus par l’OM. Le club a communiqué pour annoncer leur mise à l’écart et ils ont été placés sur la liste des transferts. Une situation folle qui a été alimentée dans la presse par les nombreuses interviews de Véronique Rabiot, visant à dézinguer la direction de l’OM et à défendre son joueur. De leur côté, Pablo Longoria et Medhi Benatia sont sortis du silence pour donner leur version des faits. Le président marseillais avait notamment qualifié cette altercation de « violence inouïe, jamais vue auparavant » et ayant « choqué ».

Un vestiaire usé mentalement mais pas choqué

Ce vendredi, Roberto De Zerbi et Pierre-Emile Højbjerg se sont présentés en conférence de presse et ont longuement évoqué le sujet. À la question de savoir si cette bagarre était si violente que cela, l’ancien joueur de Tottenham a décidé de ne pas répondre. « Je suis désolé, mais je ne fais pas de commentaires sur ça. Si vous avez une question sur moi, ou le match, je peux répondre. Mais sur ça, je ne peux pas répondre. » Ce samedi, dans son édition du jour, L’Équipe fait des révélations sur l’état du vestiaire après cet événement. Les cadres du vestiaire ont notamment été surpris par la sanction infligée à Adrien Rabiot. Mais ce n’est pas tout.

La suite après cette publicité

Le quotidien français explique que plusieurs joueurs du vestiaire sont usés mentalement et troublés par cette affaire. En revanche, ils n’auraient pas été choqués par cette bagarre malgré les dires du club. Cet événement a donc bien laissé des traces dans le vestiaire, et L’Équipe explique aussi qu’il a permis au groupe de se rendre compte d’une chose : le trio De Zerbi–Benatia–Longoria ne se lâchera pas. Les trois hommes se soutiennent dans toutes les décisions et dans tous les événements. Mais il faut désormais se concentrer sur le sportif avec un match face au Paris FC ce samedi après-midi.

Suivez cette rencontre sur DAZN avec l’offre Ligue 1+