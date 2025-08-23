FC Barcelone : énorme rebondissement pour Roony Bardghji

La saison dernière, le FC Barcelone a réalisé une excellente saison. Sous l’impulsion d’un Hansi Flick excellent sur son banc, les Blaugranas ont remporté de nombreux titres. Insubmersibles en Premier League, les Catalans ont remporté toutes les coupes nationales en battant le Real Madrid à plates coutures. Échouant en demi-finale de Ligue des Champions contre l’Inter Milan, les coéquipiers de Lamine Yamal ont néanmoins montré qu’il fallait compter sur eux pour les prochaines saisons.

Cet été, le FC Barcelone n’a pas fait de folies sur le marché des transferts. Se heurtant chaque année à une situation financière complexe, le club catalan fait face à plusieurs difficultés. Outre l’incapacité, parfois, de recruter de nouveaux joueurs, l’une des autres étapes difficiles à passer pour les Blaugranas est l’inscription de ses recrues. Cet été, ce problème est encore d’actualité. Même si Marcus Rashford et Joan Garcia, le nouveau gardien, ont pu être inscrits, ce n’est pas le cas pour Roony Bardghji.

Roony Bardghji pourrait être prêté par le FC Barcelone

Arrivé pour une bouchée de pain en provenance de Copenhague, le jeune ailier était considéré comme l’un des plus grands cracks du football mondial il y a quelques saisons avant une blessure au genou. Encore touché au genou cet été, peu de clubs sont venus aux renseignements, mais le Barça a alors tenté le pari Bardghji. Et les premiers pas du virtuose suédois ont enflammé le vestiaire catalan, déjà sous le charme des talents du joueur de 19 ans. Malheureusement, le Barça n’a toujours pas été en mesure de valider l’inscription de son jeune joueur.

Ainsi, la pression est montée d’un cran en Catalogne. Brillant avec les U19 il y a quelques jours, Bardghji ne souhaite pas jouer avec la réserve du club catalan cette saison. Un désir partagé par les dirigeants barcelonais qui veulent le voir être la doublure de Lamine Yamal cette année. Ainsi, Sport explique que Bardghji est pressenti pour être prêté. Si les dirigeants blaugranas n’arrivent pas à l’inscrire à temps d’ici la fin du mois, un prêt sera trouvé pour donner au gaucher le temps de jeu dont il a besoin pour progresser.