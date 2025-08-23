Menu Rechercher
Aymen Sadi en discussion avec le TFC

Par Sebastien Denis
Passé par Valenciennes et le SCO d’Angers, Aymen Sadi n’a pas encore connu les joies d’évoluer chez les pros. Pourtant, ce prometteur arrière droit a connu les joies de l’Équipe de France depuis sa plus tendre enfance. Que ce soit en catégorie U16, U17, U18 et même U19 (trois sélections entre octobre et novembre 2024), le natif de Creil est bien connu des scouts européens surtout depuis sa belle performance lors de la Coupe du Monde U17 2023, lorsqu’il avait perdu en finale avec les Bleuets contre l’Allemagne, compétition durant laquelle il était titulaire sur le flanc gauche de la défense. En fin de contrat avec le SCO, il a fait un essai avec le Borussia Dortmund au mois de juillet dernier.

Si les tests ont été concluants, le BvB n’avait pas de réel besoin à son poste et n’a pas donné suite. Une aubaine pour Toulouse qui a entamé des discussions avec le joueur. Si la durée et le type de contrat sont à définir, des négociations ont lieu entre le joueur, son représentant et le club de la Ville Rose qui pourrait faire un bien joli coup à moindres frais en arrachant ce prometteur joueur.

Pub. le - MAJ le
