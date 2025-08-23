Real Madrid : le groupe contre le Real Oviedo, avec une surprise

Après s’être imposé en ouverture de la Liga contre Osasuna, sur un penalty de Kylian Mbappé (1-0), le Real Madrid va effectuer son premier déplacement sur la pelouse du Real Oviedo, tout juste promu dans l’Élite. Pour l’occasion, Xabi Alonso a convoqué un groupe affaibli, toujours privé des deux français, Ferland Mendy et d’Eduardo Camavinga.

Mais aussi de Jude Bellingham et d’Endrick, également forfaits pour ce déplacement. En revanche, Kylian Mbappé, Vinicius Jr, Dean Huijsen ou encore Federico Valverde sont bien présents. Pour l’occasion, Xabi Alonso a également fait appel à Thiago Pitarch, le nouveau phénomène hispano-marocain du centre de formation madrilène.