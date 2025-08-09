Real Madrid : Thiago Pitarch, le nouveau phénomène hispano-marocain qui a choqué Xabi Alonso

Cet été, les supporters madrilènes ont pu assister à l’éclosion du jeune Gonzalo Garcia. L’attaquant de 20 ans, qui évoluait dans les équipes de jeune du Real Madrid, s’est révélé sous les ordres de Xabi Alonso lors du Mondial des Clubs. Très peu apparu avec l’équipe pro la saison dernière, le polyvalent attaquant espagnol a parfaitement saisi sa chance. Auteur de 4 buts et 1 passe décisive en 6 matches, il a obligé la Casa Blanca à changer ses plans. Alors qu’il devait être cédé à Getafe, il a finalement prolongé avec une clause libératoire à 1 milliard.

La suite après cette publicité

L’éclosion de Gonzalo Garcia, qui intervient quasiment un an après celle de Raul Asencio, conforte la tendance actuelle : le Real Madrid n’exploite pas assez les jeunes talents du club. Alors que ces derniers semblent souvent aptes à apporter à l’équipe première. Avec l’arrivée de Xabi Alonso, les Merengues entendent bien exploiter un peu plus les jeunes du club grâce au travail d’Alvaro Arbeloa, ami de Xabi Alonso et actuel coach de la Castilla. Dans ce sens, l’ancien latéral droit espagnol tient régulièrement informé son ex-coéquipier des jeunes à suivre.

La suite après cette publicité

Xabi Alonso a validé le profil

Et la nouvelle pépite se nomme assurément Thiago Pitarch. Tout juste âgé de 18 ans, le jeune milieu de terrain relayeur est désormais l’homme fort de l’équipe d’Arbeloa alors qu’il devait surtout jouer en U19. Passé par l’Atlético mais surtout Getafe et Léganès, il a rejoint la Fabrica il y a deux ans à peine. Ensuite, il a su profiter des absences pour gratter du temps de jeu et devenir un élément incontournable de la Castilla. Techniquement très adroit et très dynamique dans le coeur du jeu rappelant un certain Luka Modric, son nom est rapidement remonté aux oreilles de Xabi Alonso. Le nouveau coach du Real Madrid a décidé de lui accorder des minutes lors du match de préparation face à Léganès.

Dans cette rencontre, il a brillé avec un but et confirmé la tendance actuelle : il pourrait rapidement être intégré au groupe pro. Et forcément son nom n’est pas passé inaperçu… au Maroc. Thiago Pitarch Pinar possède également la nationalité marocaine de par sa grand-mère (originaire d’Al Hoceima au Maroc). Les scouts des Lions de l’Atlas ont déjà commencé à discuter avec lui et face à cette "menace", l’Espagne n’a pas tardé à réagir en le convoquant directement avec les U18. Reste à savoir si cela suffira à le verrouiller définitivement. Une chose est sûre, le jeune milieu de 18 ans est la sensation de l’été du côté de Valdebebas et son nom devrait apparaître régulièrement cette saison. Et la bataille entre l’Espagne et le Maroc va encore faire rage…