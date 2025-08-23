Menu Rechercher
ASSE : Lucas Stassin entretient le doute sur son avenir

Par Jordan Pardon
1 min.
Lucas Stassin avec l'ASSE @Maxppp

Révélation de Ligue 1 la saison dernière avec l’ASSE, Lucas Stassin est évidemment un joueur courtisé. Auteur de 14 buts et tout proche de la sélection belge, l’attaquant de 20 ans avait notamment été cité du côté du Paris FC. Si départ il devait y avoir, tout devrait s’accélérer lors de cette dernière semaine de mercato. Et le joueur le sait.

Après la victoire des Stéphanois ce samedi face à Boulogne-sur-Mer (0-1), le Belge n’a pas assuré qu’il serait encore là dans les prochains mois : «aujourd’hui, je suis encore à Saint-Étienne, on verra dans le futur, je donne tout pour l’instant », a-t-il confié au micro de beiN.

Pub. le - MAJ le
