Liga

Real Madrid : la phrase forte de Xabi Alonso sur le niveau de Kylian Mbappé

Oviedo Real Madrid

Grâce à un penalty de Kylian Mbappé, le Real Madrid s’est imposé en ouverture de la Liga contre Osasuna (1-0). Ce dimanche, les hommes de Xabi Alonso vont effectuer leur premier déplacement sur la pelouse du Real Oviedo, promu dans l’Élite. Et l’entraîneur merengue compte bien sur la montée en puissance de son attaquant tricolore, qu’il compte bien amener à un niveau encore plus haut.

«Retrouver la meilleure version de Mbappé ? Je vais essayer de l’aider, de faire en sorte que l’équipe l’aide, et qu’il aide l’équipe à gagner, pour qu’il se sente à l’aise. Il est un élément fondamental de l’équipe, de par son poids et son influence sur les autres joueurs. Plus les pièces s’emboîtent, plus ce sera l’une des clés de la saison que d’être capable de jouer en équipe», a-t-il assuré devant les médias.

Liga
Real Madrid
Xabi Alonso

