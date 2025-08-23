Serie A : l’AC Milan s’incline face au promu Cremonese, la Roma s’impose contre Bologne

Dans le cadre de la première journée de Serie A 2025-2026, l’AC Milan s’est incliné face au promu Cremonese (2-1), une défaite inquiétante pour les Rossoneri. Baschirotto a ouvert le score à la 28e minute sur une passe décisive de Zerbin, avant que Milan n’égalise juste avant la pause grâce à Pavlovic, bien servi par la recrue Estupiñán. Mais Cremonese a repris l’avantage à la 61e minute grâce à Bonazzoli et a su conserver ce précieux succès. Ce match marquait la première titularisation de Luka Modric sous le maillot milanais, sans pour autant éviter la désillusion.

De son côté, la Roma s’est imposée face à Bologne grâce à un but de Wesley, la recrue venue de Flamengo, positionné sur l’aile droite. Bologne a connu quelques turbulences, avec la sortie sur blessure de Ciro Immobile dès la 30e minute, remplacé par Castro. Côté AS Roma, un carton jaune a été récolté par Mancini à la 67e. Malgré cela, cette victoire constitue une bonne opération pour la Roma, surtout au regard de la contre-performance de Milan, battu par un promu.