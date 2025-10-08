Milan, EdF : Adrien Rabiot encense Christopher Nkunku

Fraîchement débarqué au Milan AC cet été après une fin polémique du côté de l’Olympique de Marseille, l’international tricolore, Adrien Rabiot s’affirme de plus en plus dans les rangs d’Allegri en Serie A. Dans une interview accordée à la Gazetta dello Sport, Rabiot revient sur Christopher Nkunku, avec qui il a déjà partagé le vestiaire au Paris Saint-Germain, ainsi qu’en équipe de France

« C’est un excellent joueur, efficace devant le but, techniquement solide, capable de percer et de revenir au score. Allegri est ravi de l’avoir. C’est une arme offensive supplémentaire qui sera essentielle dans la course au Scudetto. Il est arrivé un peu en retrait et il lui faudra du temps pour se remettre, mais il a déjà montré des choses intéressantes face à un groupe de joueurs différents : Pulisic, Leao lui-même et même Gimenez, souvent critiqué. Santi, lui, se donne à 100 % à l’entraînement et en match. Il a le bon mental, il doit juste se mettre en route. Dans l’ensemble, Milan est une excellente équipe, peut-être un peu en retrait en défense en cas de blessure », a-t-il déclaré à propos de son coéquipier.