AC Milan : Rabiot évoque sa relation forte avec Massimiliano Allegri

Sous les ordres de Massimiliano Allegri à Milan depuis son arrivée cet été, qu’il a déjà connu lorsqu’il évoluait encore à la Juventus, Adrien Rabiot a évoqué sa relation avec le coach du club italien dans un entretien pour la Gazzetta dello Sport : « j’ai toujours eu une excellente relation avec Allegri. Nous nous ressemblons et j’apprécie vraiment cela sur le plan humain. Nous nous appelions et nous nous écrivions souvent, même la saison dernière. Il y avait déjà eu des contacts avec Milan l’an dernier, mais sans succès. Cet été, ils se sont manifestés au début de l’été et sont revenus sur le devant de la scène après le problème de Marseille. C’était le bon moment pour tout le monde. »

L’ancien milieu de l’OM et du PSG a aussi expliqué comment le caractère du coach italien et le sien étaient faits pour travailler ensemble : « il a toujours été très déterminé. C’est un gagnant. Il a toujours soif de victoire et il est très passionné. J’aime ça, car je suis comme ça aussi. Je ne pense pas qu’il cherche la revanche, car c’est un entraîneur qui a beaucoup gagné et qui est respecté dans le monde du football. Je pense qu’il veut montrer qu’il a la capacité de mener une équipe à la victoire. Et si Milan l’a recruté, c’est parce qu’ils savent qu’il peut accomplir de grandes choses. » Des mots forts et élogieux de la part du natif de Saint-Maurice.