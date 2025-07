Atlético de Madrid : accord pour le prêt de Thomas Lemar à Girona

Le Girona FC est sur le point d’enregistrer une recrue de taille avec l’arrivée de l’ancien monégasque, Thomas Lemar. D’après plusieurs médias locaux espagnols, un accord a été trouvé entre l’Atlético de Madrid, le club catalan et le joueur pour un prêt imminent du joueur de 29 ans. Le milieu offensif français, capable également d’évoluer sur les ailes, devrait rejoindre l’équipe "surprise" de la dernière saison en Liga, sauf retournement de situation de dernière minute.

Après plusieurs saison en dents de scie dans la capitale espagnole, ponctuées par des blessures et une baisse de régime, Lemar pourrait ainsi relancer sa carrière dans un environnement plus favorable comme celui du club de Girona. Champion du Monde 2018 avec les Bleus, l’ancien joueur de l’AS Monaco et du SM Caen apporterait à Girona son expérience du haut niveau, à l’heure où le club souhaite rebondir après une saison 2024-2025 ratée, imcomparable à celle de l’année précédente où le club espagnol avait terminé 3e derrière le Real Madrid et le FC Barcelone.