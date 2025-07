Atlético : Thomas Lemar a des pistes en Espagne

L’avenir se débouche enfin pour Thomas Lemar. Placardisé à l’Atlético de Madrid où il a encore deux ans de contrat, le champion du monde 2018 n’a connu que 8 petites apparitions la saison dernière. Son club ne compte plus du tout sur lui et est même prêt à le libérer de son contrat pour lui permettre de se relancer, et de se débarrasser de son salaire.

L’OL et l’AS Monaco ont un temps été intéressés par ses services mais l’affaire n’est jamais allée plus loin. D’après L’Equipe, c’est plutôt vers l’Espagne que l’avenir de l’ancien Caennais se dessine. Gérone discute pour un prêt et semble être le plus chaud. D’autres clubs de Liga sont sur le dossier. Le Rayo Vallecano, Osasuna et le Celta de Vigo ont pris la température.