Atlético de Madrid : Thomas Lemar est disponible pour 0€ !

Cet été, l’Atlético de Madrid est en feu. Les Colchoneros ont bouclé la prolongation de contrat d’Antoine Griezmann, l’arrivée définitive de Clément Lenglet tout en enchaînant les recrues. David Hancko, Thiago Almada, Johnny Cardoso, Alex Baena, Marc Pubill ou encore Matteo Ruggeri sont arrivées. Mais les Madrilènes ont encore de l’appétit. Cristian Romero, Dusan Vlahovic et bien d’autres sont dans le viseur du club entraîné par Diego Simeone. Un entraîneur qui a également validé plusieurs départs cette intersaison.

La suite après cette publicité

Cesar Azpilicueta, Axel Witsel, Reinildo, Angel Correa ou encore Saul Niguez sont partis. Mundo Deportivo annonce que l’objectif des Colchoneros est a présent de se séparer de Rodrigo de Paul, qui est proche de l’Inter Miami, ainsi que de Nahuel Molina et de Thomas Lemar. Concernant le Français de 29 ans, il sort d’une période assez difficile à Madrid. Arrivé en 2018 en provenance de l’AS Monaco pour environ 70 M€, il a connu des hauts et des bas. Auteur de 11 buts et 18 assists en 186 apparitions sous le maillot des Matelassiers, l’international tricolore n’a participé qu’à 8 rencontres la saison dernière.

La suite après cette publicité

Les Colchoneros sont prêts à libérer Lemar

Il a été trahi par son corps. Et ce n’était malheureusement pas la première fois depuis sa signature à Madrid. Le site spécialisé transfermarkt révèle qu’il a effectué 18 passages par l’infirmerie chez les Colchoneros. Ce qui a freiné son évolution dans le club. A présent, les Espagnols aimeraient qu’il trouve un nouveau challenge, deux ans avant l’échéance de son contrat. D’ailleurs, Mundo Deportivo est persuadé que le Français s’en ira pour de bon. Le média espagnol assure que le champion du monde 2018, qui n’a plus sa place dans la capitale, sera libéré par son club si jamais un club est prêt à miser sur lui.

MD cite l’AS Monaco, qui a été un temps intéressé. Mais il n’en a visiblement pas été question. Récemment, Lemar a été lié à l’Olympique Lyonnais. Une information publiée par AS, mais qui paraissait étonnante vis-à-vis des problèmes financiers des Gones et du salaire du joueur (environ 250 000 euros par mois). Le fait qu’il puisse être libéré et donc disponible pour 0 euro (hors salaire) devrait lui ouvrir des portes. Car pour le moment, aucune écurie ne s’est encore manifestée concrètement pour lui selon MD. Il reste un peu plus d’un mois avant la fin du mercato pour qu’un club tente le pari Lemar.