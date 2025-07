OM : Igor Paixão devient la recrue la plus chère de l’histoire du club

L’Olympique de Marseille frappe un grand coup sur le marché des transferts en s’offrant Igor Paixão pour la somme record de 35 millions d’euros. L’ailier brésilien, en provenance du Feyenoord Rotterdam, devient ainsi la recrue la plus chère de l’histoire du club phocéen. Son arrivée marque une volonté claire de renforcer l’effectif en vue des objectifs ambitieux de la saison à venir.

Âgé de 24 ans, Paixão s’est illustré par sa vitesse, sa percussion et sa capacité à faire la différence dans les un-contre-un. Son profil dynamique et créatif devrait parfaitement s’intégrer au système de jeu marseillais de Roberto De Zerbi. Les supporters espèrent désormais qu’il saura faire honneur à son statut et contribuer au retour de l’OM au plus haut niveau national et européen. Il dépasse ainsi les montants de Vítinha (32 M€), Mason Greenwood (31 M€), Dimitri Payet en provenance de West Ham (30 M€), Kevin Strootman (28 M€), ainsi que Elye Wahi (27 M€).