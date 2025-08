Daegu - FC Barcelone : les compositions officielles

Ce lundi, le FC Barcelone termine sa tournée asiatique en Corée du Sud et défie Daegu. Le club coréen mise sur un 3-4-3 avec Oh Seung-Hoon dans les buts derrière Kim Jin-Hyuk, Woo Joo-Sung et Hwang-Jae-Won en défense tandis que Jang Sung-Won et Jeong Chi-In évoluent comme pistons. Jeong Hyeon-Cheol évolue en sentinelle avec Kim Jeong-Hyun à ses côtés. Devant, Geovani et Bruno Lamas épaulent Cesinha en attaque.

La suite après cette publicité

De leur côté, les Catalans s’organisent dans un 4-2-3-1 avec Joan Garcia qui officie comme dernier rempart. Devant lui, on retrouve Jules Koundé, Ronald Araujo, Gerard Martin et Alejandro Baldé. Frenkie de Jong et Gavi se retrouvent dans l’entrejeu. En pointe, Robert Lewandowski est soutenu par Lamine Yamal, Dro Fernandez et Raphinha.

Les compositions

Séoul FC : Oh - Kim, Woo, Hwang - Jang, Jeong, Kim, Jeong - Geovani, Cesinha, Lamas

La suite après cette publicité

FC Barcelone : Garcia - Koundé, Araujo, Martin, Baldé - De Jong, Gavi - Yamal, Dro, Raphinha - Lewandowski