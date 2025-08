Le FC Barcelone colle une Manita à Daegu et termine en beauté sa tournée asiatique !

Fin de la tournée asiatique pour le FC Barcelone. Défiant ce lundi le Daegu FC, le club catalan voulait terminer en beauté. Auparavant, la bande d’Hans-Dieter Flick avait pris le meilleur sur les Japonais du Vissel Kobe (3-1) et contre les Sud-Coréens du Séoul FC (7-3). Face à une autre formation du pays du matin calme, les Blaugranas s’établissaient en 4-2-3-1 avec quelques petites subtilités. Par rapport au match précédent, il y avait quelques changements avec Gerard Martin placé en défense centrale, Gavi était situé dans l’entrejeu avec Dro Fernandez un cran plus haut. De son côté, Daegu se produisait en 3-4-3 avec un trio brésilien Geovani, Cesinha et Bruno Lamas devant.

Le match démarrait sur un bon ton et le FC Barcelone se mettait rapidement en ordre de bataille. Robert Lewandowski s’illustrait le premier (6e) avant que Raphinha (7e) et Lamine Yamal (9e) se distinguaient également d’une tentative. Servi en retrait par Robert Lewandowski, Raphinha armait une belle frappe enroulée à 25 mètres qui passait d’un rien à droite du cadre (19e). Juste derrière, le FC Barcelone était proche de se faire surprendre après une sortie ratée de Joan Garcia, mais Geovani frappait au-dessus du but vide (20e). Une alerte immédiatement oubliée pour les Catalans puisqu’après des dribbles de Lamine Yamal, ce dernier servait Gavi devant la surface de Daegu. Le milieu de terrain mystifiait le gardien d’une frappe croisée pour délivrer les siens (1-0, 21e).

Le FC Barcelone termine par une Manita

Un but qui n’allait pas rassasier les Sud-Coréens. Juste derrière, Lamine Yamal enroulait un centre côté gauche vers le second poteau. Raphinha était à la réception, mais sa déviation passait à droite du cadre (23e). Daegu était en train de craquer et Robert Lewandowski allait doubler la mise sur un très bon centre de Gerard Martin côté gauche (2-0, 27e). Dans une situation similaire et sur un centre d’Alejandro Baldé, Dro Fernandez aurait pu aussi marquer, mais il manquait totalement sa reprise qui passait au-dessus du but (39e). Rien de bien grave car juste avant la pause, Gavi voyait double d’un subtil piqué (3-0, 45e +2). Après la pause, le FC Barcelone continuait de se montrer entreprenant malgré de nombreux changements. Ainsi, les jeunes Jofre Torrents, Marc Casado et Toni Fernandez avaient leur chance comme les recrues Roony Bardghji et Marcus Rashford.

Et très vite, les Blaugranas allaient frapper. Dani Olmo percutait dans l’axe et s’appuyait sur Marcus Rashford avant de servir Toni Fernandez devant la surface. Ce dernier ajustait le gardien pour enfoncer le clou (4-0, 55e). Juste derrière, Dani Olmo allait prendre sa chance, mais échouait sur le gardien (59e). Roony Bardghji allait idéalement lancer Eric Garcia sur la droite de la surface. Son centre en retrait trouvait Marcus Rashford qui trompait le gardien à son tour (5-0, 65e). Altruiste, l’Anglais était proche de délivrer une passe décisive pour Roony Bardghji, mais la frappe du Suédois était détournée par le gardien (75e). Puis c’était au tour de Dani Olmo de tomber sur le portier sud-coréen (78e). Remportant finalement ce match 5-0, le FC Barcelone termine en beauté sa tournée asiatique.

Homme du match : Gavi

Fin du match :

C’est terminé sur cette victoire 5-0 du FC Barcelone contre Daegu. Les Catalans enchaînent une troisième victoire en trois matches dans cette préparation.

90e +1 | Dani Olmo tout proche !

Joli numéro de Roony Bardghji qui provoque sur la droite et trouve Dani Olmo dans la surface. Le tir de ce dernier est capté en deux temps.

Temps additionnel : 2 minutes

90e : plein axe à 25 mètres des cages, Pedri arme un tir qui est capté par le gardien.

89e : phase de possession pour le FC Barcelone qui continue d’appuyer pour marque un sixième but.

87e : Hector Fort remplace Pau Cubarsi. Eric Garcia glisse en défense centrale.

86e : petite inquiétude pour Pau Cubarsi. Le défenseur central reste au sol et reçoit des soins.

85e : trouvé côté gauche devant la surface coréenne, Marcus Rashford arme un tir qui passe à droite du but.

84e : décalé sur la gauche de la surface, Jofre Torrents centre en retrait pour Toni Fernandez qui frappe à gauche du cadre.

83e : Pedri oriente le jeu vers la droite de la surface pour Toni Fernandez qui manque sa reprise. Celle-ci se dérobe sur la droite.

82e : débordement côté droit de Dani Olmo. Son centre vers la surface est capté par le gardien.

81e : Daegu a livré un match assez faible. La formation sud-coréenne n’a eu qu’une seule situation dangereuse dans cette partie.

79e : coup franc plein axe de Marcus Rashford. C’est repoussé par le mur.

78e | Dani Olmo tombe sur le gardien !

Toni Fernandez décale sur la droite de la surface Dani Olmo qui frappe dans un angle réduit. C’est repoussé par le gardien.

77e : Pedri trouve Dani Olmo qui transmet vers la surface. Les joueurs de Daegu se dégagent.

75e | Roony Bardghji proche du 6-0 !

Plein axe, Marcus Rashford sert Roony Bardghji qui frappe à l’entrée de la surface. Son tir vers la gauche du but est repoussé par le gardien.

74e : nouvelle vague de changements pour Daegu dans cette fin de match.

73e | Le but de Marcus Rashford en vidéo

72e : Dani Olmo trouve Roony Bardghji sur la droite de la surface. Ce dernier repique dans l’axe et frappe. Son tir écrasé à ras de terre est capté par le gardien.

71e : centre de Dani Olmo sur la droite de la surface vers le second poteau et Marcus Rashford. La défense se dégage.

70e : très longue phase de possession pour le FC Barcelone qui reste haut dans le camp sud-coréen.

68e : Dani Olmo glisse un ballon vers la droite de la surface pour Marcus Rashford. Trop profond, c’est capté par Han Tae-Hui.

67e : le FC Barcelone ne compte pas baisser le pied et reste haut dans le camp de Daegu.

66e : la domination catalane est totale. Marcus Rashford ouvre enfin son compteur avec les Blaugranas.

65e | Marcus Rashford se joint à la fête ! (Daegu 0-5 FC Barcelone )

Servi entre les lignes, Roony Bardghji décale parfaitement Eric Garcia sur la droite de la surface. Ce dernier centre à ras de terre vers le point de penalty pour Marcus Rashford qui ajuste le gardien sur la droite.

63e : Toni Fernandez recherche sur la gauche de la surface Marcus Rashford mais sa passe est trop appuyée.

62e : de nouveaux changements pour Daegu. Les Sud-Coréens essayent d’impulser un nouveau souffle.

60e : Daegu accuse le coup et a du mal à défendre. La moindre tentative catalane est dangereuse.

59e | Dani Olmo déclenche !

Trouvé devant la surface plein axe, Dani Olmo arme une frappe à mi-hauteur qui est repoussée par Han Tae-Hui.

57e : la pluie tombe de plus en plus fort à Daegu et cela pourrait jouer sur la suite de la rencontre.

56e : la mi-temps n’a pas éteint les velléités des Catalans bien au contraire. Le FC Barcelone continue de jouer très haut.

55e | Toni Fernandez se joint à la fête ! (Daegu 0-4 FC Barcelone)

Joli une-deux entre les lignes entre Dani Olmo et Marcus Rashford. Le premier retrouve à l’entrée de la surface Toni Fernandez qui ajuste ensuite le gardien.

54e : décalé sur la droite, Eric Garcia centre à ras de terre vers le but catalan. C’est capté par le gardien.

54e : corner sur la gauche de Marcus Rashford. C’est repoussé par la défense.

53e : débordement sur la gauche de Jofre Torrents dont le centre-tir est repoussé par Han Tae-Hui.

52e : le pressing du FC Barcelone est toujours aussi bon. Daegu est bloqué dans sa moitié de terrain.

51e : Marcus Rashford tente de faire mal plein axe entre les lignes mais il est bloqué et obtient un coup franc qui est vite joué.

50e : sur la droite, Roony Bardghji manque sa remise vers la surface mais c’est mal repoussé par le défenseur sud-coréen en touche.

49e : servi devant la surface coréenne, Marcus Rashford tente un subtil piqué vers la surface pour Toni Fernandez mais c’est repoussé par le gardien.

48e : longue phase de possession pour le FC Barcelone qui s’installe dans le camp coréen.

46e : de nombreux changements à la pause. Voici le nouveau onze du FC Barcelone : Szceszny - Garcia, Christensen, Cubarsi, Jofre - Pedri, Casado - Roony, Olmo, Fernandez - Rashford

C’est reparti !

L’arbitre siffle la suite de ce match entre Daegu et le FC Barcelone. Les locaux engagent.

Mi-temps

Premier acte solide du FC Barcelone qui mène 3-0 contre Daegu. Les Sud-Coréens n’ont rien pu faire contre Gavi (auteur d’un doublé) et ses partenaires.

45e +2 | Gavi s’offre un doublé ! (Daegu 0-3 FC Barcelone)

Jules Koundé lance sur la droite de la surface Gavi qui se fend d’un subtil piqué qui se loge sur la droite du but. Ronald Araujo reprend le ballon derrière la ligne donc le but revient au milieu catalan.

45e +1 : corner côté droit frappé par Lamine Yamal vers le premier poteau. La défense de Daegu se dégage.

Temps additionnel : 3 minutes

44e : centre côté droit de Robert Lewandowski, il est contré par un défenseur de Daegu.

43e : renversement du jeu sur l’aile droite et Lamine Yamal. Ce dernier percute, rentre dans la surface, efface un adversaire mais manque sa remise en retrait.

42e : sur la droite, Lamine Yamal rentre dans la surface, mais s’enferme. Il gagne néanmoins un corner.

41e : le FC Barcelone continue d’étouffer Daegu qui a du mal à s’extraire de sa moitié de terrain.

40e : pressing haut de Lamine Yamal qui récupère le ballon et frappe en déséquilibre. Le ballon passe nettement à gauche du but.

39e | le raté de Dro Fernandez !

Trouvé dans la profondeur sur la gauche, Alejandro Baldé, rentre dans la surface et délivre un joli centre devant le but. A bout portant, Dro Fernandez manque sa reprise qui passe au-dessus du cadre.

38e : Ronald Araujo oriente le jeu côté gauche pour Alejandro Baldé. Trop profonde, son ouverture termine en touche.

37e : Lamine Yamal provoque dans l’axe entre les lignes et frappe devant la surface de Daegu. C’est repoussé par le gardien.

36e : séquence de possession longue pour le FC Barcelone dans le camp de Daegu.

34e : nouveau hors-jeu côté gauche. Jang Sung-Won est sanctionné pour sa position.

33e : Daegu se lance dans une phase de possession. Le FC Barcelone reste haut pour gêner la relance.

32e : côté gauche, Alejandro Baldé lance dans la surface Raphinha qui centre en retrait vers le second poteau. C’est repoussé par un défenseur de Daegu en corner devant Lamine Yamal.

31e : sur la droite, Lamine Yamal provoque et frappe. C’est repoussé par le gardien.

30e : petite pause fraîcheur, les deux équipes vont s’hydrater.

28e : nouveau but pour le FC Barcelone qui a haussé le ton. C’est trop dur pour Daegu.

27e | Robert Lewandowski double la mise ! (Daegu 0-2 FC Barcelone)

Raphinha tricote entre les lignes et sert sur la gauche Gerard Martin qui arrive lancé. Ce dernier délivre un joli centre tendu à ras de terre vers le second poteau. Totalement esseulé, Robert Lewandowski marque à bout portant.

27e : Lamine Yamal parvient à passer sur la droite de la surface. Il tente une passe en retrait pour Robert Lewandowski dont la reprise est captée par le gardien.

26e : servi sur la droite, Dro Fernandez rentre dans la surface et tente une remise en retrait. La défense se dégage.

25e : Robert Lewandowski décroche beaucoup. Le buteur polonais participe à la construction des Blaugranas.

24e : ce match s’est emballé depuis quelques minutes. Le FC Barcelone a passé la seconde.

23e | Raphinha proche du deuxième !

Joli centre de Lamine Yamal côté droit devant la surface sud-coréenne. Il trouve au second poteau Raphinha dont la remise passe juste à droite des buts d’Oh Seung-Hoon.

21e | Gavi délivre le FC Barcelone ! (Daegu 0-1 FC Barcelone)

Lancé sur la droite, Lamine Yamal provoque, rentre dans la surface et transmet en retrait pour Gavi. Plein axe devant la surface, ce dernier contrôle et ajuste le gardien d’un tir croisé qui se loge sur la droite du but.

20e | Le manqué de Geovani !

En contre, Bruno Lamas lance sur la gauche Jeong Chi-In qui centre au point de penalty. Joan Garcia loupe sa sortie et Geovani récupère. Malgré le but vide, il frappe au-dessus du cadre.

19e | Raphinha tout proche !

Récupération haute de Gavi qui trouve Robert Lewandowski à l’entrée de la surface. Ce dernier remise en retrait pour Raphinha qui enroule une frappe. Celle-ci passe juste à droite des buts d’Oh Seung-Hoon.

18e : Robert Lewandowski oriente le jeu sur la droite de la surface pour Lamine Yamal qui centre au premier poteau. Dro Fernandez se loupe et le gardien peut récupérer.

17e : sur la droite de la surface, Lamine Yamal combine avec Jules Koundé dont le centre est contré.

16e : les phases de construction se multiplient pour un FC Barcelone patient dans le camp sud-coréen.

14e : décalé sur la droite, Lamine Yamal rentre dans la surface et frappe. Son tir s’envole dans les tribunes.

13e : longue phase de possession pour le FC Barcelone qui s’installe un peu plus dans le camp de Daegu.

12e : recherché en profondeur sur la gauche, Jeong Chi-In est signalé hors-jeu.

11e : le pressing du FC Barcelone est bien en place. Daegu a du mal à sortir de son camp.

10e : remontée de balle d’Alejandro Baldé qui repique dans l’axe. Sa transmission vers la surface est éloignée par la défense sud-coréenne.

9e : joli numéro sur la droite de Lamine Yamal qui efface Jang Sung-Won et tente un piqué. Ce dernier passe au-dessus du but sud-coréen.

8e : recherché dans la profondeur par Bruno Lamas, Jeon Chi-In ne peut pas se saisir du ballon qui revient dans les pieds de Joan Garcia.

7e : frappe lointaine de Raphinha sur la gauche à 25 mètres des cages. C’est facilement capté par Oh Seung-Hoon.

6e | Robert Lewandowski tout proche !

Trouvé totalement esseulé par Lamine Yamal sur la droite de la surface, Robert Lewandowski crochète le gardien et frappe dans un angle réduit. Il est finalement contré.

5e : sur la gauche, Alejandro Baldé percute et se heurte à la bonne défense de Hwang Jae-Won.

3e : nouveau ballon dans le dos de la défense catalane. Cette fois, c’est Cesinha qui est signalé hors-jeu.

2e : trouvé dans le dos de la défense catalane, Geovani passe côté droit, rentre dans la surface et voit son tir être repoussé par Joan Garcia. Il était de toute manière hors-jeu.

1re : première phase de possession pour le FC Barcelone qui tente de s’organiser.

C’est parti !

L’arbitre siffle le coup d’envoi de ce match entre Daegu et le FC Barcelone. Les Blaugranas engagent.

13h : les joueurs sont sur la pelouse et la pression monte. Barcelone joue en bleu et grenat tandis que Daegu porte un maillot bleu ciel.

12h50 | Gerard Martin dans l’axe

Déjà replacé dans l’axe contre Séoul, Gerard Martin y avait été intéressant. Cette fois contre Daegu, il tentera de confirmer aux côtés de Ronald Araujo.

12h40 | Dro Fernandez la surprise

Jeune talent de la Masia, Dro Fernandez a sa chance durant la préparation. Milieu de terrain offensif assez créatif, il est la nouvelle coqueluche d’Hansi Flick qui lui laisse ainsi une chance.

12h30 | Fin de la tournée asiatique

Le FC Barcelone termine sa tournée asiatique aujourd’hui avec ce match contre Daegu. Vainqueur du Vissel Kobe au Japon (3-1) et du Séoul FC (7-3), le club catalan veut terminer en beauté son passage en Corée du Sud.

12h25 | Le banc du Daegu FC

De son côté, Daegu compte sur son banc Han Tae-Hui, Jung Woo-Jae, Caio Marcelo, Sim Yeon-Won, Jo Jin-Woo, Kim Hyeon-Jun, Kwon Tae-Young, Lee Yong-Rae, Carlos Jatoba, Han Jong-Mu, Jeong, Jae-Sang, Lee Rim, Edgar Bruno et Kim Ju-Kong.

12h20 | Le onze du Daegu FC

Le club coréen mise sur un 3-4-3 avec Oh Seung-Hoon dans les buts derrière Kim Jin-Hyuk, Woo Joo-Sung et Hwang-Jae-Won en défense tandis que Jang Sung-Won et Jeong Chi-In évoluent comme pistons. Jeong Hyeon-Cheol évolue en sentinelle avec Kim Jeong-Hyun à ses côtés. Devant, Geovani et Bruno Lamas épaulent Cesinha en attaque.

12h15 | Le banc du FC Barcelone

Sur le banc du FC barcelone, on retrouve Pau Cubarsi, Ferran Torres, Pedri, Inaki Pena, Marcus Rashford, Andreas Christensen, Marc Casado, Roony Bardghji, Dani Olmo, Eric Garcia, Wojciech Szczesny, Jofre Torrents, Toni Fernandez, Guille Fernandez, Diego Kochen et Hector Fort.

12h10 | Le onze du FC Barcelone

Les Catalans s’organisent dans un 4-2-3-1 avec Joan Garcia qui officie comme dernier rempart. Devant lui, on retrouve Jules Koundé, Ronald Araujo, Gerard Martin et Alejandro Baldé. Frenkie de Jong et Gavi se retrouvent dans l’entrejeu. En pointe, Robert Lewandowski est soutenu par Lamine Yamal, Dro Fernandez et Raphinha.

12h | Bienvenue au Daegu Stadium !

Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur Foot Mercato pour suivre en direct commenté le match amical entre le Daegu FC (Corée du Sud) et le FC Barcelone (Espagne). Le coup d’envoi est prévu à 13h au Daegu Stadium en Corée du Sud.