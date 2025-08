Mercato : le FC Barcelone rend un grand service au Paris FC

Le PFC n’a pas l’intention de faire de la figuration pour sa première saison en Ligue 1. Cet été, le deuxième club parisien qui jouera dans l’élite du foot français a déjà réalisé plusieurs coups intéressants, avec 35 millions d’euros dépensés déjà sur des joueurs comme Otavio, Moses Simon, Thibault De Smet ou Nhoa Sangui. Et tout indique que les Parisiens vont continuer leurs emplettes et encore réaliser quelques opérations d’ici la fin du mercato.

Ces derniers jours, il est d’ailleurs question d’un intérêt plus que prononcé du Paris FC pour Hector Fort, latéral droit du FC Barcelone de 19 ans seulement. Peu utilisé à Barcelone, où il n’est que le troisième choix dans la hiérarchie à son poste derrière Jules Koundé et Eric Garcia, il pourrait voir d’un bon œil un prêt au Paris FC pour accumuler du temps de jeu et de l’expérience.

Le Barça ouvre la porte

Ce week-end, la presse espagnole affirmait que le Barça n’était pas forcément contre un départ du joueur formé à La Masia, mais que les Blaugranas voulaient avoir un moyen de le rapatrier en cas de bonnes prestations à Paris, comme une option de rachat ou un pourcentage à la revente. Et voilà que Mundo Deportivo en dit un peu plus sur ce dossier, confirmant que le champion d’Espagne en titre n’aurait aucun problème à accepter une proposition du Paris FC pour son joueur.

Mieux, le journal catalan explique que la direction a même recommandé à Hector Fort de partir. Les dirigeants et le staff du Barça encouragent ainsi le joueur à prendre son envol afin qu’il ait plus de temps de jeu que celui qu’il aurait à Barcelone, avec la forte concurrence à son poste. Le média indique cependant que le Barça serait plutôt chaud pour un prêt. Le seul problème dans cette histoire, c’est que le Paris FC risque d’avoir de la concurrence, puisque plusieurs écuries de Liga espèrent aussi s’offrir le jeune latéral. Affaire à suivre…