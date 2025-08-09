Amical : Hoffenheim colle 8-0 au FC Metz

Troisième de Ligue 2 et qualifié contre le Stade de Reims en barrages, le FC Metz continue de préparer son retour en Ligue 1. Et après quatre victoires et une défaite contre Lens, les Grenats se déplaçaient pour affronter les Allemands d’Hoffenheim. Et malgré plusieurs cadres de la formation messine alignés, la rencontre a tourné à la correction et inquiète à huit jours de son retour en Ligue 1.

En quinze minutes seulement, Hoffenheim inscrivait déjà quatre buts à Metz, marqués par Burger, Moerstedt, Bernardo et Damar (6e, 8e, 13e, 15e). Juste avant la mi-temps, le numéro 10 Damar s’offrait même un doublé, portant le score à 5-0 à la pause. Mais ce n’était pas fini, puisque dix minutes après le retour des vestiaires, Lemperle, puis Kramaric s’ajoutaient à la liste (7-0, 55e et 73e). Avant un doublé de Lemperle pour porter le score à 8-0. De retour en Ligue 1, Metz affrontera le RC Strasbourg lors de la première journée, la semaine prochaine.