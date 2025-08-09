Menu Rechercher
Commenter 29
Amicaux Club

Amical : Hoffenheim colle 8-0 au FC Metz

Par Samuel Zemour
1 min.
Hoffenheim, en match amical @Maxppp
Hoffenheim Metz

Troisième de Ligue 2 et qualifié contre le Stade de Reims en barrages, le FC Metz continue de préparer son retour en Ligue 1. Et après quatre victoires et une défaite contre Lens, les Grenats se déplaçaient pour affronter les Allemands d’Hoffenheim. Et malgré plusieurs cadres de la formation messine alignés, la rencontre a tourné à la correction et inquiète à huit jours de son retour en Ligue 1.

La suite après cette publicité

En quinze minutes seulement, Hoffenheim inscrivait déjà quatre buts à Metz, marqués par Burger, Moerstedt, Bernardo et Damar (6e, 8e, 13e, 15e). Juste avant la mi-temps, le numéro 10 Damar s’offrait même un doublé, portant le score à 5-0 à la pause. Mais ce n’était pas fini, puisque dix minutes après le retour des vestiaires, Lemperle, puis Kramaric s’ajoutaient à la liste (7-0, 55e et 73e). Avant un doublé de Lemperle pour porter le score à 8-0. De retour en Ligue 1, Metz affrontera le RC Strasbourg lors de la première journée, la semaine prochaine.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (29)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Amicaux Club
Metz
Hoffenheim

En savoir plus sur

Amicaux Club Amicaux Club
Metz Logo Metz
Hoffenheim Logo Hoffenheim
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier