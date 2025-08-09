Vidéo : le premier but de Viktor Gyökeres avec Arsenal contre l’Athletic Bilbao

Viktor Gyökeres a inscrit son premier but avec Arsenal ce samedi à la 34e minute lors de la victoire 3-0 contre Bilbao en Coupe des Émirats, un soulagement immense pour le nouveau numéro 14 des Gunners. Recruté cet été pour 63,5 millions d’euros hors bonus, le Suédois arrive avec de très hautes attentes, notamment en raison de son impressionnante saison passée, où il avait inscrit 53 buts toutes compétitions confondues. Ce but confirme enfin son adaptation et donne un premier vrai aperçu du potentiel que le Nord de Londres espérait en le signant, rappelant le mythique numéro 14 de Thierry Henry.

Pourtant, la titularisation de Gyökeres, quelques jours plus tôt contre Villarreal (défaite 3-2), avait déçu, et les critiques ont rapidement fusé sur les réseaux sociaux. Le Suédois n’avait pas réussi à se montrer à la hauteur de l’événement, manquant d’impact dans le jeu et peinant à justifier son prix élevé. Cette prestation ratée avait créé un vrai débat parmi les supporters, mettant déjà la pression sur l’attaquant suédois pour qu’il confirme rapidement. Ce premier but est donc une première réponse concrète à ces critiques.