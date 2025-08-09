PSG : la publication polémique de Gianluigi Donnarumma avant l’arrivée de Lucas Chevalier

C’est une publication qui risque de faire du bruit. Ce samedi, Gianluigi Donnarumma a partagé sur Instagram une photo de lui entouré de sa famille, attablé dans un restaurant, devant un gâteau orné d’un message pour le moins évocateur : «Numéro 1». Une mise en scène qui intervient au moment où son statut au PSG semble fragilisé par l’arrivée de Lucas Chevalier, en passe de signer après avoir réussi sa visite médicale, et qui devrait prendre la place de titulaire jusque-là occupée par l’international italien.

La suite après cette publicité

Difficile de ne pas y voir un message adressé à la direction du club parisien. Dans les commentaires, plusieurs supporters ont interprété cette publication comme une réponse indirecte aux rumeurs de départ, et n’ont pas manqué de lui suggérer des destinations pour rebondir : Manchester United, Galatasaray ou encore le Real Madrid sont déjà cités.