Revivez la victoire de l’OL contre Getafe

L’homme du match pour Foot Mercato : Ainsley Maitland-Niles

Fin du match (2-1)

L’OL conclut sa pré-saison par un succès poussif face à une équipe de Getafe limite dans l’engagement. Les Lyonnais ont su garder la tête froide mais que ça a été dur dans le jeu. Les Gones s’en sortent finalement grâce à deux penaltys, l’un transformé en deux temps par Mikautadze et un autre de Maitland-Niles. Cap maintenant sur la reprise de la Ligue 1 et le déplacement à Lens samedi.

90e+2 : Brève altercation alors que Mikautadze subit une énième charge, cette fois-ci de Rico, qui abuse clairement du coup d’épaule, à l’image d’une équipe espagnole de nombreuses fois à la limite. M. Pignard ramène rapidement le calme et avertit Rico.

90e+2 : Les Espagnols jettent leurs dernières maigres forces. Liso s’infiltre et manque de peu de tromper Descamps. Un défenseur lyonnais vient pour contrer.

90e+1 : Le temps additionnel a commencé. Aucune indication sur sa durée.

88e : Merah gratte une faute d’Iglesias et obtient un coup franc intéressant sur la gauche. Son ballon n’est malheureusement pas assez levé et Getafe renvoie le danger au premier poteau.

87e : Pas grand-chose à se mettre sous la dent dans ces dernières minutes.

85e : Nouveau changement à l’OL, avec la sortie de Morton, remplacé par de Carvalho.

84e : Centre de Davinchi renvoyé de la tête par Niakhaté. Sur le second ballon, Munoz voit sa frappe s’envoler.

83e : Le ballon est dans les pieds lyonnais, qui ne parviennent pas à sortir de leur camp. À 10, les Espagnols pressent pour aller chercher l’égalisation.

81e : Moreira apporte une vivacité qui manquait dans les dernières minutes à Lyon. Décalé par Merah sur le modèle de l’action précédente, il se joue de son vis-à-vis mais ne peut faire mieux qu’une frappe du gauche pas cadrée.

80e : C’est toujours aussi compliqué pour l’OL de se procurer de véritables opportunités. Les Lyonnais ont souvent le ballon dans le camp adverse mais n’ont jamais réussi à être une vraie menace pour Soria dans le jeu.

79e : Merah décale Moreira, bien placé sur la gauche de la surface mais pas attentif à l’alignement adverse et signalé hors-jeu.

77e : Kumbedi et Fofana cèdent leur place à Moreira et Sulc. Premiers pas avec l’équipe première pour le dernier nommé, qui avait joué avec l’équipe réserve (et marqué) ce matin face à Bourg-en-Bresse.

76e : Il est l’heure des premiers changements lyonnais, qui vont intervenir lors du prochain arrêt de jeu.

75e : Malgré la supériorité numérique, c’est toujours compliqué pour faire du jeu chez les Gones, qui s’exposent aux contres à la moindre perte de balle près du milieu de terrain.

74e : Après un coup franc pour l’OL aux 25 mètres, le ballon reste dans le camp adverse.

71e | La parade de Descamps

Jolie claquette au sol du gardien lyonnais sur une déviation de Mayoral, esseulé dans la surface sur un service venu de la gauche. L’attaquant de Getafe était néanmoins hors-jeu mais voilà un arrêt qui va mettre en confiance le portier des Gones.

71e : Le match reprend. Chose surprenante, toujours pas de changement pour les Lyonnais.

68e : M. Pignard siffle la pause fraîcheur de la seconde période.

66e : Second but tombé à point nommé pour l’OL, au moment où on sentait les hommes de Paulo Fonseca piocher et laisse Getafe prendre confiance dans le jeu.

64e | Maitland-Niles redonne l’avantage aux Gones (2-1)

L’Anglais trompe tranquillement Soria en le prenant à contre-pied, après une course d’élan au tout petit trot et en croisant son tir du droit dans le petit filet.

64e : Mikautadze est à nouveau resté au sol après ce duel. Tout va bien pour le numéro 69 qui laisse néanmoins le soin à Maitland-Niles de lui faire justice.

62e | Nouveau penalty pour l’OL !

Lancé par une passe en profondeur de Tessmann, Mikautadze prend Djené de vitesse et oblige le capitaine de l’équipe madrilène à accrocher le Géorgien. M. Pignard n’hésite pas et accorde un penalty puis expulse le défenseur central togolais.

60e : Getafe procède à ses premiers changements, avec notamment l’entrée de Mayoral.

59e | Milla juste au-dessus

Enfin une occasion dans cette seconde période et elle est pour les Espagnols. Légèrement excentré côté gauche, le buteur sur penalty place un tir enroulé du droit depuis l’extérieur de la surface qui frôle la barre de Descamps.

58e : Perte de balle lyonnaise au milieu après un une-deux mal apprécié par Mata. Les Lyonnais se replient vite pour obliger Getafe à rebrousser chemin une fois dans la surface.

56e : C’est maintenant Fofana qui est au sol et nécessite une brève interruption de la part de M. Pignard. Le Belge parvient à se remettre debout rapidement et le jeu peut repartir.

55e : Hors-jeu signalé pour Getafe. Le rythme est plutôt haché dans ce second acte, après une première période déjà poussive.

54e : Les Lyonnais redoublent de passes autour du bloc espagnol, regroupé dans ses 30 mètres. Ça circule à droite avant un centre de Mata pour Fofana, qui manque le ballon sur sa tentative de volée au second poteau.

52e : Mikautadze se relève avec difficulté et sort du terrain en trottinant pour tester son genou. Cela semble aller pour le Géorgien, qui fait ensuite rapidement son retour.

51e : M. Pignard signifie aux soigneurs de faire leur entrée. L’attaquant lyonnais semble souffrir du genou droit.

50e : On se bat dans le rond central pour récupérer la possession. Mikautadze y parvient mais est accroché par Martin. Le Géorgien reste au sol.

49e : Merah remonte et sert Fofana à gauche. Le Belge tente un centre, c’est contré. Les Gones restent aux abords des 30 mètres adverses avec un décalage de Kumbedi pour Maitland-Niles mais c’est là aussi un centre repoussé.

47e : Ce sont les Espagnols qui apportent en premier le danger, mais Mata est présent à la couverture pour empêcher da Costa de frapper.

Début de la seconde période

C’est reparti à Bourgoin-Jallieu. Pas de changement à noter à la pause de part et d’autre. Getafe engage.

Mi-temps (1-1)

Un OL timide est pour l’instant tenu en échec par son adversaire. Mal entrés dans le match, les Gones se sont réveillés après le premier quart d’heure mais, hormis le but de Mikautadze sur penalty, n’ont que très peu d’occasions à se mettre sous la dent. Face à eux, une équipe rugueuse, pas très copine avec le ballon mais qui a réussi, sur une rare opportunité, à obtenir un penalty pour rentrer aux vestiaires à égalité.

45e+1 : Alors que l’OL tente de jouer en transition, M. Pignard stoppe l’action pour adresser un carton jaune à Davinchi, coupable d’un acte d’antijeu sur Maitland-Niles.

45e : Le ballon traverse la surface jusqu’à Sancris, qui reprend en demi-volée du gauche, au-dessus du but de Descamps, pas très net sur sa sortie aux poings.

44e : Fébrile, Niakhaté concède une faute excentrée sur la droite de sa surface, après avoir mal abordé un ballon aérien puis mis en difficulté son gardien sur une passe en retrait mal dosée.

42e : Tout est à refaire pour l’OL, surpris par une des très rares projections de Getafe depuis de nombreuses minutes et sanctionné pour sa défense laxiste.

40e | Milla égalise ! (1-1)

Le numéro 5 du club espagnol prend Descamps à contre-pied en croisant sa frappe du pied droit.

39e | Au tour de Getafe d’obtenir un penalty !

Lancé dans la surface, Iglesias est fauché en pleine course par Niakhaté, en retard.

37e : Il suffisait de le dire pour que les Espagnols se remettent - un peu - à jouer. Mais l’action se termine par un ballon aérien trop profond, bien protégé par Mata, fauché ensuite par Martin. Un engagement parfois à la limite, fidèle à la réputation d’équipe rugueuse du club de la banlieue sud de Madrid.

35e : Bien parti dans ce match, Getafe s’est éteint depuis la fin du premier quart d’heure. Fini le pressing pour les hommes de José Bordalas et une grande difficulté à construire en possession du ballon.

33e : M. Pignard a déjà le bras chaud avec les cartons et adresse cette fois un avertissement à Maitland-Niles. Pas de passe-droit, même en pré-saison.

31e : Déboulé de Maitland-Niles sur un second ballon. L’Anglais centre au second poteau, une tête madrilène renvoie de justesse. Présent à la retombée, Merah arme une frappe du pied droit pas assez enroulée.

30e : Coup franc espagnol frappé par Milla mais repoussé. Les Espagnoles restent en possession du ballon et grattent une touche proche de la surface, côté droit.

29e : C’est reparti après s’être désaltéré. Getafe engage après le but lyonnais.

26e : Il y a eu de la casse après le but de Mikautadze. Le Géorgien est resté au sol, bousculé lors de sa célébration par un joueur de Getafe. M. Pignard siffle ensuite une pause fraîcheur bienvenue.

25e | Mikautadze transforme le penalty en deux temps et ouvre le score ! (1-0)

Le Géorgien trompe Soria après avoir vu sa tentative du pied droit repoussée par la main gauche ferme de Soria. L’attaquant de l’OL avait bien suivi et conclut ensuite à bout portant.

23e | Penalty pour l’OL, obtenu par Merah, accroché par Neyou !

Le jeune Lyonnais a été bousculé alors qu’il s’était faufilé à l’intérieur de la surface sur une percée légèrement côté gauche.

23e : Uche met beaucoup trop d’engagement sur son tacle sur Mata et se voit logiquement averti.

22e : Les Gones insistent et évoluent désormais dans les 30 mètres adverses. Fofana tente d’accélérer le jeu mais bute sur Iglesias. Ça va mieux pour les Gones après une entame difficile.

19e : Les Lyonnais évoluent plus haut et parviennent à s’installer dans le camp espagnol depuis la fin du premier quart d’heure, même si ça manque encore d’une véritable occasion pour inquiéter Soria.

18e : Joli centre fuyant de Kumbedi depuis la droite, à destination de Fofana au poteau opposé. C’est taclé en corner par un défenseur de Getafe.

16e : Mikautadze est à la réception du coup de pied de coin de Merah au second poteau mais veut abuser du dribble et finit par être dépossédé du ballon.

16e : Lyon progresse rapidement grâce à une passe en profondeur de Tessmann pour Fofana. Le Belge voit son centre repoussé avant un cafouillage qui aboutit à un tir dévié de Morton. Premier corner à venir pour l’OL.

15e : l’OL récupère et tente de relance proprement à ras de terre mais se heurte au pressing adverse. Un hors-jeu permet néanmoins aux Gones de pouvoir éloigner le danger.

14e : Le ballon est dans les pieds de Getafe. L’équipe en jaune tente de développer le jeu depuis la droite.

12e : Nouvelle incursion espagnole depuis le côté droit. Le ballon est glissé à l’angle des 5m50 et la déviation de Martin passe de peu à côté du poteau gauche de Descamps.

11e : Ça manque de rythme pour l’OL et c’est plutôt Getafe qui fait le tempo et a les opportunités. Pour l’instant sans danger, à l’image de cette frappe dévissée de Sancris.

8e : Premier coup franc dangereux, à l’actif de Getafe. Milla le frappe vers les 5m50 mais c’est renvoyé de la tête.

7e : C’est au tour de Kumbedi d’être averti.

6e : Déjà un carton dans cette rencontre. L’arbitre ne laisse rien passer malgré le caractère amical de la rencontre et sanctionne un joueur de Getafe pour contestation.

5e : L’arbitre, M. Pignard, interrompt le jeu après un duel entre Maitland-Niles et da Costa qui a laissé le Lyonnais au sol. L’Anglais se relève ensuite rapidement.

4e : Première frappe lyonnaise, de la part de Mikautadze. Soria renvoie sans problème.

3e : Affluence particulière, puisque une partie de tribune est déserte alors que du monde se masse de l’autre côté, allant mettre remplir les rambardes au bord du terrain.

1re : Connus pour ne pas faire dans la dentelle, les hommes de José Bordalais commette déjà une première faute sur Mikautadze, obligé de provisoirement quitter le terrain.

Coup d’envoi

C’est parti à Bourgoin-Jallieu. L’engagement est donné par les Gones.

19h01 | Lyonnais et Madrilènes sont sur le terrain

18h57 | Entrée des équipes imminente

Les 22 joueurs se préparent dans le couloir qui mène à la pelouse de Pierre-Rajon.

Les Lyonnais à l’échauffement

18h40 | Pierre-Rajon, un mauvais souvenir pour l’OL

C’est ici que les Gones avaient subi une humiliante élimination en Coupe de France la saison dernière face à Bourgoin-Jallieu, équipe de N3 (2-2, 2 t.a.b. à 4).

18h35 | Attention à la chaleur

Le département de l’Ain est en vigilance orange canicule, alors qu’une vague de chaleur s’est installée sur la moitié sud de la France. Avec une température d’environ 35 degrés prévue lors du coup d’envoi et alors que les joueurs ne sont pas tous encore à 100%, la vigilance sera de mise.

18h30 | Une ultime répétition

Empêtré dans les problèmes financiers lors d’une grande partie de l’intersaison mais désormais débarrassé de John Textor, l’OL dispose d’une dernière mise en jambes avant d’entrer directement dans le bain avec un périlleux déplacement à Lens samedi prochain (17 heures).

18h20 | La composition de Getafe

18h15 | La composition de l’OL, avec les débuts de Tyler Morton

Il y a deux changements dans le onze aligné par le Portugais. La défense reste inchangée, alors que Rémy Descamps, dans l’attente de l’arrivée de Dominik Greif, garde sa place dans le but. Sorti après avoir ressenti une gêne à un mollet face aux Allemands, Corentin Tolisso laisse sa place dans l’entrejeu à la recrue Tyler Morton, laquelle effectue sa première sortie sous le maillot lyonnais. Dans le trio devant, Malick Fofana relaie Afonso Moreira. C’est Clinton Mata qui portera le brassard en l’absence du numéro 8.

18h | Bonsoir à toutes et à tous

Bienvenue sur le site de Foot Mercato pour suivre en direct commenté le match de préparation entre l’OL et Getafe. Le coup d’envoi de la rencontre est prévu à 19 heures au stade Pierre-Rajon de Bourgoin-Jallieu.