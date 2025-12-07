La folle arrivée de Zinedine Zidane au Vélodrome !
@Maxppp
Zinedine Zidane est clairement la star de "The Universe League", un événement organisé par son neveu, Ryad Zidane, ce dimanche à partir de 18h au stade Vélodrome. Au programme, un match de Kings League France, deux matchs de légendes (OM-PSG et Real Madrid-Barcelone) et des shows avec des chanteurs comme Alonzo et Soolking.
Quelques minutes avant le début des festivités, l’ancien joueur du Real Madrid a d’ailleurs été accueilli par le public de l’enceinte marseillaise dans une ambiance incandescente. Des images confirmant l’incroyable cote de popularité de ZZ dans la cité phocéenne.
