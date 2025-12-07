Zidane, Ribéry, Niang… soirée de gala au Vélodrome pour "The Universe League"

Marseille a revêtu ses habits de lumière. À l’occasion de l’événement "The Universe League" organisé par Ryad Zidane, neveu de Zizou, plusieurs ex-stars du ballon rond sont présentes au stade Vélodrome, en ce dimanche soir.

La suite après cette publicité

Zinédine Zidane et Franck Ribéry sont tous deux présents dans l’enceinte marseillaise, tout comme Gérard Piqué, Sonny Anderson, Dimitri Payet, Christophe Jallet, Mamadou Niang, Faouzi Ghoulam, Fabien Barthez, Adil Rami, Kevin Gameiro, Samuel Umtiti ou encore Mevlut Erding. Au programme, un match de Kings League France, deux matchs de légende opposant d’abord l’OM et le PSG ainsi que le Real Madrid et le FC Barcelone, et enfin des shows avec des chanteurs comme Alonzo et Soolking.