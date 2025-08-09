Le PSG chamboule ses plans avec Gianluigi Donnarumma !

La valse des gardiens. C’est une ritournelle fréquente au PSG. Il y avait eu la cohabitation houleuse entre Sirigu et Trapp, puis entre Trapp et Areola, avant que Buffon ne prenne la place de l’Allemand. Keylor Navas a débarqué, et ce fut au tour de Donnarumma de concurrencer le Costaricain. Cette fois, l’Italien se retrouve dans la position du chassé. Le PSG doit annoncer dans les prochaines heures le transfert de Lucas Chevalier pour 40 M€ (plus 15 M€ de bonus).

Seule l’officialisation manque. Le futur ex-Lillois devrait même être disponible pour le match de Supercoupe d’Europe face à Tottenham mercredi prochain. Il devrait débarquer dans la position de numéro un. C’est ce qui lui a été promis. Donnarumma (26 ans) a été averti. Ce n’est pas le niveau du portier, présent au club depuis 2021, qui est remis en cause. Il sort même des six meilleurs mois de sa carrière, après avoir été fréquemment l’objet de critiques.

Vers un prêt de Donnarumma

Le problème est centré sur son contrat. Il arrive à échéance dans un an et le PSG ne souhaite surtout pas le perdre gratuitement. Dans l’absolu, le club de la capitale aurait préféré trouver un accord pour le prolonger mais la nouvelle politique de la direction, qui est de se baser sur un salaire fixe plutôt bas et d’ajouter des bonus élevés en fonction des prestations individuelles et collectives, ne passe pas auprès de l’ancien Milanais et de son entourage. Résultat, aucun accord n’a pu être signé.

Ne voulant surtout pas revivre le même épisode qu’avec Mbappé, Paris cherche à s’en séparer dès cet été. Reste à trouver une porte de sortie, chose qui ne sera pas aisée dans un marché des gardiens toujours complexe. Le Bayern Munich, pour épauler un Neuer vieillissant, et Manchester City, qui vient pourtant de recruter James Trafford, ont été évoqués. Des bruits courent vers Galatasaray également. Face à la complexité du dossier, et alors qu’une vente paraît compromise, la solution d’un prêt est avancée ce matin par la Gazzetta dello Sport. Toutes les options sont exploitées.