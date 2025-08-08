Le PSG a pris une décision radicale pour Gianluigi Donnarumma

Hier, le Paris Saint-Germain a décidé d’accélérer sur le mercato. Il faut dire que Luis Enrique a fait savoir qu’il n’est pas satisfait, lui qui espérait compter sur des recrues plus rapidement. Les dirigeants ont donc avancé sur le dossier Illia Zabarnyi. Hier, Sky Sports évoquait une proposition de 63 M€ qui se rapproche de ce qu’attend Bournemouth. Son arrivée pourrait même être bouclée avant la fin de la semaine selon plusieurs médias. De quoi ravir Lucho, qui va également accueillir Lucas Chevalier.

La suite après cette publicité

Après plusieurs jours de négociations, le PSG et le LOSC sont tombés d’accord pour un transfert de 40 M€, avec 15 M€ de bonus facilement atteignables. Le Français de 23 ans est attendu ce vendredi dans la capitale, où il va passer sa visite médicale ce matin avant de signer un bail de 5 ans dans l’après-midi. Il pourrait même être aligné dès mercredi face à Tottenham en Supercoupe d’Europe. Un message fort de la part des champions d’Europe, qui ont donc décidé de passer à autre chose après l’échec du dossier Gianluigi Donnarumma.

La suite après cette publicité

Donnarumma n’a aucune chance d’être n°1

En fin de contrat dans un an, l’Italien ne s’est pas entendu avec sa direction concernant ses exigences salariales. Paris a donc cherché un autre gardien. Mais l’ancien de l’AC Milan s’y attendait comme il l’a avoué dans le vestiaire selon L’Equipe. D’ailleurs, son entourage a sondé le marché pour lui trouver une porte de sortie, lui dont le profil plaît à Manchester United ou encore à Galatasaray. Mais pour le moment, "Gigio" est toujours en France, où il se sent bien et n’exclut pas de rester pour aller au bout de son contrat. Il pourrait donc concurrencer Chevalier. Mais le PSG ne l’entend pas du tout de cette oreille.

Ce n’est pas un secret, les Franciliens sont ouverts à sa vente cet été. L’Equipe ajoute ce vendredi que Paris ne souhaite pas revivre une cohabitation tendue entre deux grands gardiens, comme cela a été le cas par le passé. Luis Campos a clairement fait savoir qu’il repousse l’idée d’une alternance dans les cages comme cela a pu être le cas entre Safonov et Donnarumma et que Chevalier sera bien le numéro un. Le PSG n’envisage «aucune concurrence frontale» entre les deux gardiens, écrit le média français, qui assure que le club veut éviter de polluer son vestiaire. Donnarumma va donc devoir trouver une porte de sortie ou accepter de vivre dans l’ombre du Français, qui a dit oui seulement quand il a eu la certitude que l’Italien ne resterait pas. Paris pourrait aussi placardiser "Gigio", même si cette solution paraît peu envisageable.