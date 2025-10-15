Neymar et Mbappé, son accident, le PSG… les révélations de Sergio Rico

Plus de deux ans après son terrible accident de cheval qui aurait pu lui coûter la vie, Sergio Rico s’est livré dans un entretien poignant accordé au Parisien. L’ancien portier de Séville s’est pleinement rétabli depuis, mais il a mis du temps avant de comprendre qu’il avait frôlé la mort : «j’étais dans le coma, dans un état d’engourdissement total. Je n’ai donc jamais senti que j’allais mourir. C’est après, en voyant l’émotion que mon accident a suscitée, que j’ai pris conscience de la gravité», confie-t-il.

«Je ne sens aucune différence par rapport à celui que j’étais avant l’accident. Je suis au top de ma forme. J’ai retrouvé toutes mes facultés, tant sur le plan sportif que dans la vie quotidienne (…) Je prends juste un comprimé d’aspirine pour enfants chaque jour, pour fluidifier un peu le sang. Je n’ai besoin d’aucune protection particulière», ajoute l’Espagnol. Aujourd’hui, Rico évolue à Al-Gharafa (Qatar), aux côtés de Brahimi ou encore Joselu. Il n’est d’ailleurs pas le seul ex-Parisien à avoir fait ce choix puisque Julian Draxler, Abdou Diallo, Presnel Kimpembe et Marco Verratti évoluent tous là-bas. Lui, aimerait désormais revenir en Europe, où sa dernière expérience au PSG l’a profondément marqué.

Il garde un excellent souvenir de Paris

«Ça a été une expérience incroyable de côtoyer de si grands joueurs, qui sont aussi de très belles personnes. Et bien sûr, il y a ce Final 8 de Ligue des champions, en pleine période Covid, qui restera un moment unique (il avait joué la demi-finale contre Leipzig). Nous étions tous ensemble, confinés à l’hôtel. C’était vraiment chouette, unique, de vivre ça, je m’en souviendrai toute ma vie (…) Les supporters du PSG ? Je veux encore leur dire merci. Leur soutien et leur affection pendant cette période difficile m’ont beaucoup aidé. Ils auront toujours une place à part dans mon cœur. », explique-t-il. Il aura au total joué 33 rencontres sous les couleurs parisiennes, et notamment remporté deux championnats de France.

Aujourd’hui, il dit être resté en contact avec plusieurs anciens coéquipiers : Marco Verratti, celui qui l’a le plus touché, Kylian Mbappé, Achraf Hakimi, Presnel Kimpembe, mais aussi beaucoup d’Argentins. Il a également balayé tous les on-dit au sujet de Neymar : «c’est un garçon formidable, avec un vrai esprit de famille. À chaque fois qu’il organisait quelque chose, c’était avec toute la famille. Si vous aviez des amis à la maison, ils étaient également les bienvenus, même s’ils ne le connaissaient pas. Il faisait en sorte que chacun se sente chez lui comme à la maison.» Le Brésilien appréciera.