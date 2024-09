Sergio Rico s’engage avec Al-Gharafa !

Sa carrière a basculé en mai 2023. En vacances en Andalousie, Sergio Rico a fait un terrible accident de cheval. Placé dans le coma par la suite, sa carrière et sa vie étaient en danger. Finalement, sorti de l’hôpital, le gardien espagnol a progressivement réintégré le groupe du PSG.

Pour autant, son contrat s’est terminé en juin dernier et l’international espagnol (1 sélection) était sans club depuis. Finalement, ce dimanche, le portier de 31 ans a trouvé chaussure à son pied en rejoignant le Qatar et Al-Gharafa. Le club qatari l’a annoncé sur ses réseaux sociaux sans donner plus d’informations.