FC Barcelone : Wojciech Szczęsny regrette déjà son incroyable retour !

Contre toute attente, Wojciech Szczęsny a décidé de sortir de sa retraite pour relever un ultime défi : rejoindre le FC Barcelone, en quête d’un gardien expérimenté après une série de blessures dans son effectif. Si son arrivée a d’abord été accueillie avec scepticisme, Szczęsny a connu des débuts mitigés sous ses nouvelles couleurs. Ses premiers matchs ont été marqués par quelques erreurs d’appréciation et un manque d’automatisme avec la défense catalane, laissant planer le doute sur sa capacité à retrouver son meilleur niveau après plusieurs mois loin des terrains. La pression médiatique, toujours plus forte à Barcelone, n’a pas arrangé les choses, et beaucoup se demandaient si le club avait fait le bon choix. Mais fidèle à sa réputation de compétiteur, Szczęsny n’a pas tardé à inverser la tendance. Enchaînant les prestations solides, il est peu à peu devenu l’un des hommes forts du début de saison barcelonais. Calme sur sa ligne, décisif dans ses interventions, il a su faire taire les critiques et gagner la confiance de ses coéquipiers.

Mieux encore, ses arrêts décisifs dans des matchs clés ont permis au Barça de rester en course dans toutes les compétitions. Aujourd’hui, son retour est vu non plus comme une erreur, mais comme un pari audacieux et réussi, témoignant de la capacité de Szczęsny à se réinventer même après avoir brièvement quitté le monde professionnel : «physiquement, c’était un défi pendant quelques semaines. Je savais que physiquement, ce ne serait jamais un problème. Le plus grand défi était de me demander si je le voulais ou non. Prendre la décision a probablement été la partie la plus difficile, car j’ai dû le faire rapidement. Et je n’étais pas convaincu que c’était la bonne décision parce que j’étais heureux, parce que je n’avais pas besoin de changement. Je ne savais pas si j’avais besoin de ce défi». C’est justement tout cet aspect très personnel et familial que le portier polonais a voulu mettre en avant dans son entretien exclusif pour ESPN. De quoi relancer le débat sur son avenir chez les Blaugranas.

Une retraite qui était incroyable !

Dans les colonnes du média américain, Wojciech Szczęsny s’est tout de suite rappelé sa nouvelle vie à Marbella de jeune retraité auprès de sa famille, après plusieurs belles saisons à la Juventus : «c’était tellement bien, c’était tellement bon. C’est la chose la plus étrange à ce sujet. Vous savez, en général, on pourrait penser que si quelqu’un revient de sa retraite, c’était une mauvaise décision. C’était peut-être trop tôt. Le football ne m’a pas manqué. J’étais très heureux. Nous étions déjà installés à Marbella. Nous avons décidé il y a quelques années que lorsque je prendrai ma retraite, nous déménagerions à Marbella. Nous avons donc organisé l’école pour mon fils. Notre fille est également née cet été. C’était donc le moment idéal pour nous installer réellement dans un endroit et être heureux pour le reste de nos vies».

L’une des choses qui lui manque le plus est d’être proche de sa famille, de s’occuper de ses enfants tous les jours : «j’ai dû me réveiller avec mon fils pour l’emmener à l’école. Pourquoi pensez-vous que vous pouvez dormir plus longtemps lorsque vous êtes à la retraite ? Tu ne peux pas, parce que tu es toujours un mari, tu es toujours un père. Et donc, oui, je me réveillais à 8 heures avec mon fils pour l’emmener à l’école à 9 heures, ce qui est plus tôt que l’heure à laquelle je devais me lever pour l’entraînement. Mais ça ne m’intéressait pas l’heure. Je pense que c’était la meilleure partie de la retraite». Après avoir goûté à une vie paisible aux côtés de sa famille, Wojciech Szczęsny avait tourné la page du football avec sérénité. Pourtant, l’appel du FC Barcelone a ravivé ses vieux réflexes.

Alors que sa femme venait d’accoucher de leur deuxième enfant, Szczęsny adorait ses moments d’intimité où il aidait sa conjointe dans les premiers jours de leur fille : «j’aimais me réveiller la nuit avec ma femme pour aider à nourrir le bébé parce qu’elle devait allaiter le bébé, donc je l’aidais à d’autres choses. Chaque fois que le bébé se réveillait, j’étais là. Et c’est comme si tu te sentais utile à la maison. Quand vous jouez au football, vous êtes joueur et tout est autour de vous. Les gens comprennent cela. Il faut dormir un peu plus parce qu’il ne faut pas être trop fatigué pour s’entraîner et des choses comme ça. Alors à la maison, on se sent un peu inutile. Ce fut le cas avec mon premier enfant, et avec le deuxième, j’étais là à plein temps et ce n’était pas facile, mais j’ai vraiment apprécié cette partie. Regarder chaque étape de la croissance de ma fille était réellement génial». Des propos qui ne vont pas manquer de nourrir les rumeurs du mercato avec le retour à venir de Marc-André ter Stegen.