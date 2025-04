FC Barcelone : l’Inter Milan s’agenouille devant Lamine Yamal !

C’était l’affiche tant attendue entre deux mastodontes du football européen : le FC Barcelone et l’Inter Milan croisaient le fer ce mercredi soir, dans cette deuxième demi-finale de la Ligue des Champions. Les 56 000 personnes présentes au stade olympique de Montjuic ont eu des frissons tout au long de la rencontre, passant par toutes les émotions. Menés au score rapidement par deux buts avec les réalisations signées Thuram et Dumfries, les Blaugrana ont su se remettre la tête à l’endroit pour égaliser avant la pause. Dans le second acte, les Milanais ont repris l’avantage, mais les Catalans n’avaient pas dit leur dernier mois et ont trouvé ce second souffle pour accrocher un match nul prolifique (3-3). Au-delà du scénario complètement fou, cette rencontre riche en rebondissements porte le sceau d’une pépite : Lamine Yamal. Le jeune international espagnol n’en finit plus de briller et de porter son équipe sous les projecteurs européens.

Alors que les Blaugrana étaient déjà au bord du précipice, c’est à ce moment précis que Lamine Yamal a sorti le grand jeu. Parti sur la droite, le champion d’Europe 2024 a bien percuté pour se jouer de la défense milanaise. Il est rentré seul dans la surface et a effacé rapidement deux défenseurs nerazzurri, et d’un subtil tir du gauche enroulé, il a réduit le score avec l’aide du poteau (25e, 1-2). Cette réalisation signée Lamine Yamal a totalement réveillé les joueurs de Flick. Tel un leader, le natif d’Esplugues de Llobregat n’a pas cessé de porter le FC Barcelone, tout au long de la rencontre : «c’était incroyable comme ambiance. Ils nous ont vraiment poussés. Je suis moi-même impressionné de la manière dont nous sommes revenus. Lamine Yamal ? On ne peut pas le comparer à Messi. Mais c’est un joueur incroyable. Lamine a ses propres capacités. C’est un génie. Et il l’a montré ce soir», a expliqué son entraîneur Hansi Flick. Mais voir les acteurs du club catalan encenser leur jeune prodige n’est guère surprenant. Ce sont les adversaires italiens qui ont été les plus impressionnés par le talent toujours plus spectaculaire de Lamine Yamal qui a rendu fou tous les joueurs de l’Inter Milan.

Une nouvelle partition magique

Pourtant incertain au coup d’envoi après avoir ressenti une douleur, Lamine Yamal a finalement décidé d’assurer son poste ce mercredi soir. Et une chose est certaine, le crack catalan avait de jambes de feu, à l’image de l’action qui a suivi son but. Dans une ambiance catalane électrisante, les Blaugranas ne cessaient de se procurer de multiples opportunités. L’ailier espagnol a réussi son crochet, faisant même tomber Federico Dimarco au sol, avant de frapper un lourd tir qui a terminé sur le montant : «c’était très intense. C’était une équipe très forte avec des joueurs d’une grande qualité. C’est la meilleure équipe offensive en Europe. On a fait un très bon match collectif. Il a fallu être très fort en défense mais ça a été très compliqué. Défendre Lamine Yamal ? Réponse facile, c’est le meilleur joueur du monde, c’est la vérité. Quand un joueur est fort, il faut le dire et faire des compliments», a expliqué Alessandro Bastoni. Quant à l’entraîneur Simone Inzaghi, il s’est aussi incliné devant Lamine Yamal : «nous avons essayé de corriger quelques points, mais de l’autre côté, il y avait Yamal, un joueur que je n’avais pas vu depuis des années. Le doubler n’a pas suffi, puis au fil du temps, ils ont commencé à fatiguer eux aussi et nous avons fait beaucoup mieux».

Le numéro 19 du FC Barcelone a mis tout le monde d’accord du côté de l’Inter Milan. Attaquants, milieux, défenseurs, entraîneurs… Tout le monde a reconnu l’immense talent de Lamine Yamal : «tout le monde voit quel joueur est Yamal. Il est vraiment très fort. On a essayé de faire mieux, de l’arrêter, mais c’est difficile, il a un grand talent. J’espère qu’on fera mieux au retour et qu’on l’empêchera de jouer», a précisé Henrikh Mkhitaryan. Une analyse largement partagée par Marcus Thuram : «je l’encourageais (Dimarco), je lui disais que c’était normal qu’il passe. C’est Yamal, il va passer dans tous les cas. Ces joueurs-là, on ne les arrête pas tout seul, on les arrête en équipe. Une prise à 2 ? Une prise à 11 même sur Yamal ! Le meilleur joueur du monde ? Non ! Le premier est français, le deuxième aussi, alors le troisième. Ousmane (Dembélé) et Kylian (Mbappé)». Il est presque superflu d’énumérer les chiffres : les 15 buts, les 14 passes décisives, le fait qu’il soit devenu le plus jeune buteur d’une demi-finale de Ligue des Champions, dépassant le précédent record détenu par Kylian Mbappé… Lamine Yamal n’est plus un simple crack inédit. Il fait déjà partie des plus grands.