Premier League

Arsenal : à 15 ans, Max Dowman effectue ses débuts en Premier League

Par Jordan Pardon
1 min.
Max Dowman (Arsenal) @Maxppp
Arsenal 5-0 Leeds

Ce n’est pas un record mais presque. À 15 ans et 235 jours, Max Dowman a effectué ses débuts en Premier League ce samedi avec Arsenal. Déjà utilisé par Mikel Arteta en pré-saison, l’adolescent a fait son apparition sur la pelouse de l’Emirates Stadium peu après l’heure de jeu face à Leeds, à la place de Noni Madueke.

Il a ainsi pu retrouver son aîné, Ethan Nwaneri, aujourd’hui âgé de 18 ans mais lancé dans le grand bain à l’âge de 15 ans et 181 jours. Dowman est ainsi devenu derrière lui le deuxième plus jeune joueur de l’histoire de la Premier League. Mais visiblement, cela n’effraie pas le Baby Gunner, déjà plein de fougue et de personnalité pour son entrée en jeu.

Pub. le - MAJ le
