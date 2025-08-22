Barça : Hansi Flick n’en a rien à faire des célébrations de Lamine Yamal

Superstar du FC Barcelone, Lamine Yamal est sur toutes les lèvres désormais. Le jeune ailier de 18 ans défraye la chronique à chaque apparition, à chaque sortie, à chaque story. Le week-end dernier, après son but sublime face à Majorque, l’international espagnol a célébré son but mimant une couronne sur sa tête. De quoi encore faire parler dans la presse.

Interrogé à ce sujet et sur le fait que son joueur était peut-être trop hautain, Hansi Flick a répondu à sa manière. Le coach allemand n’en a strictement rien à faire des polémiques en dehors des terrains. « Je me fiche de ce que les gens disent de mon équipe. Il a 18 ans et c’est un joueur fantastique. Je vais l’aider à grandir de la bonne manière, et c’est ce qui compte. Et d’après ce que je vois dans son comportement, tout va très bien. »