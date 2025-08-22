Menu Rechercher
Barça : Hansi Flick n’en a rien à faire des célébrations de Lamine Yamal

Par Hanif Ben Berkane
Superstar du FC Barcelone, Lamine Yamal est sur toutes les lèvres désormais. Le jeune ailier de 18 ans défraye la chronique à chaque apparition, à chaque sortie, à chaque story. Le week-end dernier, après son but sublime face à Majorque, l’international espagnol a célébré son but mimant une couronne sur sa tête. De quoi encore faire parler dans la presse.

Interrogé à ce sujet et sur le fait que son joueur était peut-être trop hautain, Hansi Flick a répondu à sa manière. Le coach allemand n’en a strictement rien à faire des polémiques en dehors des terrains. « Je me fiche de ce que les gens disent de mon équipe. Il a 18 ans et c’est un joueur fantastique. Je vais l’aider à grandir de la bonne manière, et c’est ce qui compte. Et d’après ce que je vois dans son comportement, tout va très bien. »

