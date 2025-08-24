Menu Rechercher
Les ultras de Lorient taclent la LFP avant le derby contre Rennes

Par Josué Cassé
Les supporters du FC Lorient en liesse face à l'AS Monaco @Maxppp
Le derby Lorient-Rennes, prévu ce dimanche à 15h pour le compte de la 2e journée de Ligue 1, se jouera devant moins de 12 000 spectateurs. La raison ? La tribune Sud du Moustoir est fermée pour cause de sanction à la suite de l’envahissement du terrain lors du match de la montée contre Caen, le 26 avril dernier.

Une décision qui ne passe pas comme en témoigne la banderole de mécontentement déployée par les ultras lorientais avant la rencontre. «Non aux sanctions collectives. Derby gâché par une tribune fermée : merci la LFP», est-il indiqué.

Pub. le - MAJ le
Ligue 1
Lorient

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Lorient Logo Lorient
