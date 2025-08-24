La presse s’emballe pour le retour fracassant de Pierre-Emerick Aubameyang, nouvelles révélations sur l’état de forme de Kylian Mbappé

Pierre-Emerick Aubameyang n’en finit plus d’impressionner

Après une semaine plus que mouvementée en raison de l’affaire Rabiot, l’OM devait réagir contre le Paris FC pour la première au Vélodrome et c’est chose faite. La révolte a bien eu lieu, les Olympiens se sont imposés 5-2, mais le score ne reflète en rien la difficulté de ce match pour les hommes de Roberto De Zerbi. La Provence ne s’y trompe pas, heureusement, il y Auba. L’attaquant de 36 ans a inscrit un doublé et provoqué un pénalty, il avait mis l’OM sur de bons rails avant de permettre à son équipe de reprendre l’avantage sur un but opportuniste. Le calme et les buts titre L’Équipe, même dans une période mouvementée pour le club, Pierre-Emerick Aubameyang sait gérer ce type de contexte et répondre sur le terrain. Un doublé très important pour le Gabonais qui confirme le choix de la direction marseillaise, mais surtout qui permet à l’OM de prendre ses trois premiers points en Ligue 1 cette saison.

L’état de forme très encourageant de Kylian Mbappé

Du côté du Real Madrid, on attend un Kylian Mbappé très en forme ce dimanche contre le Real Oviedo. Le Kyks est plus affuté que jamais comme l’explique L’Equipe, il a récupéré quelques kilos de muscle après sa gastro-entérite contractée lors de la Coupe du Monde des Clubs. Bonus, il a pu avoir une vraie préparation estivale, ce qui lui manquait depuis ses premières saisons parisiennes. Le meilleur Mbappé juge de son côté le journal AS, Xabi Alonso l’a reconnu hier en conférence de presse, il aura besoin d’avoir son numéro 10 à son meilleur niveau cette saison pour avoir des ambitions collectives.

Les débuts tonitruants de Kevin De Bruyne à Naples

Naples n’a pas perdu de temps avant de prendre la tête de la Serie A. Les champions en titre se sont imposés 2-0 sur la pelouse du promu Sassuolo grâce à des buts de Scott McTominay, le meilleur joueur du dernier championnat et un coup-franc de la recrue star Kevin De Bruyne. Une frappe du droit qui brûle juge le Corriere dello Sport, le Belge n’aura pas mis longtemps à s’acclimater à son nouveau club. De Bruyne est comme un poisson dans l’eau et déjà décisif. Logiquement, Naples est favori à sa propre succession et c’est encore plus le cas avec l’arrivée d’un joueur aussi doué que Kevin De Bruyne. Le show Naples titre La Gazzetta dello Sport, pendant que la concurrence est remplie d’incertitude, Naples prend des points et confirme son statut.